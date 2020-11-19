ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Известная ведущая раскрыла закулисье популярного ТВ-проекта: обычно такие форматы долго не живут

Четверг 19 ноября 2020 13:43
Известная ведущая раскрыла закулисье популярного ТВ-проекта: обычно такие форматы долго не живут
Ведущая программы "Головна тема" Елена Кот (фото: facebook.com/KanalUkraina.OlenaKot)
Автор: Styler

Елена Кот поведала секреты проекта "Головна тема"

Известная ведущая Елена Кот раскрыла закулисье популярной программы "Головна тема", которая выходит на канале "Украина".

Елена вспомнила, что в течение трех лет она с коллегами провела более 150 экспериментов, часто весьма опасных. Самым масштабным из них было массовое одновременное тестирование украинцев на иммунитет к коронавирусу, в котором приняли участие 100 добровольцев, в числе которых была сама ведущая.

Известная ведущая раскрыла закулисье популярного ТВ-проекта: обычно такие форматы долго не живут

Елена Кот (фото: facebook.com/KanalUkraina.OlenaKot)

"Наш социальный проект в эфире три года! Обычно такие форматы долго не живут, зритель как правило отдаёт предпочтение более "легким" проектам о сенсациях, разоблачениях, скандалах. Кроме того, в конкуренции много развлекательных проектов и мировых фильмов с многомиллионными бюджетами. Но мы смогли найти слова и способы, чтобы зритель на протяжении трёх лет не терял к нам интерес. Я считаю, что в этом и есть наша уникальность", - рассказала Елена.

Известная ведущая раскрыла закулисье популярного ТВ-проекта: обычно такие форматы долго не живут

Елена Кот (фото: facebook.com/KanalUkraina.OlenaKot)

Добавим, что за время существования "Головної теми" на канале "Украина" вышло 120 выпусков, в которых осветили десятки актуальных и глобальных тем, имеющих резонанс в масштабах страны: качество продуктов и медицинских средств, мошеннические схемы нового поколения, пенсионная и медицинская реформы, цены и изменения в платежках за квартплату, трудовая миграция и заработки в условиях кризиса. В центре внимания каждой программы - реальные истории украинцев и их жизненные ситуации.

Напомним, недавно появились новые подробности нашумевшего шоу "Маска" с Владимиром Остапчуком, в котором примут участие украинские звезды - актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы.

Ранее мы писали, что знаменитая украинская актриса поделилась отличным секретом того, как быстро похудеть после родов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Телешоу тв-шоутелеведущая

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь