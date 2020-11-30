Крейзи-караоке и атмосфера веселья: украинцы увидят грандиозное новогоднее шоу

Настя Каменских выступит в шоу "Новогодняя ночь на канале "Украина" (фото: пресс-служба)

31 декабря все украинцы смогут смотреть большое праздничное шоу "Новогодняя ночь на канале "Украина".

Зрителей ждут любимые хиты, остроумные шутки, впечатляющие постановки и неповторимая атмосфера веселья. Каждый желающий даже сможет спеть со звездами в караоке-баре и станцевать под самые популярные мелодии 2020 года, которые артисты исполнят прямо на Михайловской площади во время новогодних празднований.

Какие звезды выступят

На сцене шоу прозвучат 35 песен в исполнении топовых украинских звезд, а номера будут поражать зрителей своей масштабностью и оригинальностью. В новогодний вечер на канале "Украина" зажгут лучшие из лучших, среди них – NK, которая недавно представила новую чувственную композицию, Олег Винник, MONATIK и DZIDZIO.

Популярный певец Олег Винник не только подарит зрителям свои главные хиты, но и приготовит невероятный сюрприз.

"Конечно, в новогоднюю ночь нельзя представить без хитов, поэтому в праздник я буду дарить людям любимые ими композиции. Кроме своих авторских треков исполню легендарную песню многих поколений. Главное – настроение и эмоция", – отмечает исполнитель.

Олег Винник проведет новогоднюю ночь с миллионами украинцев (фото: пресс-служба канала "Украина")

Имена ведущих станут для украинцев неожиданностью, их создатели шоу откроют позже. Включения будут проходить с двух локаций: непосредственно с Михайловской площади – рядом с главной елкой страны и из зоны караоке.

"Крейзи-караоке – это зона юмора и разнообразных развлечений. Певцы, телеведущие, актеры, спортсмены не только будут петь и куражиться, но и будут соревноваться между собой в веселых конкурсах. Мы сделаем все, чтобы подарить зрителям незабываемое шоу и самые теплые, самые яркие эмоции праздника", – добавили организаторы новогоднего мероприятия.

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