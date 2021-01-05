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Лилия Ребрик, Анатолий Анатолич и другие ТВ-звезды установили уникальный рекорд

Автор: Styler

30 декабря во время масштабного праздничного специального эфира на канале "Украина", посвященного итогам 2020 года, был установлен национальный рекорд - впервые на украинском ТВ прямой эфир выпуска новостей в одной студии провели 14 ведущих.

Рекорд в студии новостей "Сегодня" зафиксировала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, о чем она сообщила у себя на Facebook-странице.

Украинские ведущие установили рекорд

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Сообщается, что смелый эксперимент с рекордным количеством ведущих в прямом эфире удалось реализовать "благодаря слаженной командной работе и возможностям инновационной студии 360°".

Заметим, что о вызовах и достижениях 2020 года делились со зрителями звездные ведущие: Лилия Ребрик, которая покорила фанатов страстным танцем возле елки, Анатолий Анатолич, Мария Мельник, Григорий Герман, Алена Винницкая, Алексей Суханов, Анна Панова, Олег Панюта, Ольга Грицык, Марина Кухар, Елена Кот, Виталий Школьный, Максим Сикора и Игорь Пупков.

В завершение рекордного эфира прозвучал всемирно известный "Щедрик" Николая Леонтовича в исполнении ведущих новостей и солиста группы "Антитіла" Тараса Тополи.

Напомним, недавно появились фото самого милого участника шоу "Маска", которое 16 января стартует на канале "Украина".

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Новости Украины Лилия Ребрик