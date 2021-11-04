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Остапчук Шерлокович: топ-ведущий удивил новым образом (фото)

Автор: Дмитрий Войналович

Владимир Остапчук, который на днях одним из первых получил третью дозу вакцины от коронавируса и рассказал о "побочках", не перестает удивлять украинцев.

Так, для нового выпуска популярного шоу "Маска" на канале "Украина" Остапчук сменил свой образ.

В третьем выпуске проекта, который зрители увидят 6 ноября, Вова перевоплотится в известного детектива Шерлока Холмса, которому под силу раскрыть самые запутанные дела в мире.

Владимир Остапчук в новом образе (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Как вы знаете, есть несколько версий лент о Шерлоке Холмсе. Мы же ориентировались на сериал с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли", - говорит Остапчук.

Для этого образа ему специально сшили костюм, а еще у него будет настоящий киношный парик.

"Поэтому в третьем эфире я буду таким Остапчуком Шерлоковичем, который будет больше обращаться к своим коллегам-детективам", - шутит ведущий.

Владимир Остапчук в новом образе (фото: пресс-служба канала "Украина")

Также он обещает раскрыть запутанное дело одного из прошлых выпусков и тайны участников, которые они тщательно скрывают за семью замками.

"Но не думайте, что я так просто назову вам имена звезд под масками. На самом деле я сам их не знаю, но редакторы подготовили мне реальные факты о наших участниках, которые в эту субботу я озвучу", - интригует шоумен.

Владимир Остапчук в новом образе (фото: пресс-служба канала "Украина")

Напомним, Остапчук станет ведущим праздничного спецвыпуска грандиозного шоу "Маска", которое выйдет в канун Нового года 2022 - вечером 31 декабря.

Ранее мы писали, что Владимир и его жена Кристина строят под Киевом дом во французском стиле. Даже есть уже первые фото!

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Владимир Остапчук