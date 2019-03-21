Первый поцелуй? Третий выпуск Холостяк 2019 станет действительно "жарким"

Третий выпуск шоу Холостяк 9 готовит зрителям сюрприз - в пятинцу, 22 марта, на канале СТБ главреда журнала XXL, теле- и радиоведущего Никиту Добрынина ожидает свидание с тремя участницами романтического реалити Наташей, Дашей и Диной в ночном клубе. На танцполе адреналин и страсть переплетутся вместе, а закончится все должно первым поцелуем.

Как и обещали продюсеры шоу, третий сезон стал очень провокационным. Если раньше Никита оставил в проекте 17 девушек из 27-и, то в прошлом выпуске сразу несколько участниц вернулись в реалити.

В эту пятницу наш Холостяк проверит девушек на честность и ревность.

Видео: instagram.com/holostyakstb

На этой неделе первое свидание с Никитой состоится у Виктории.

Напомним, что по правилам проекта каждый выпуск Холостяк должен приглашать одну из девушек на "спецсвидание", чтобы познакомиться поближе и узнать получше.

Ранее одной из участниц проекта Никита пообещал свидание в спа-салоне, которое, впрочем, несколько вышло из-под контроля. Даже приглашенная девушка была несколько смущена тем, что происходило во время этой встречи.

Видео: instagram.com/holostyakstb

Напомним, что 31-летний Никита Добрынин уроженец Черновцов. Он закончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. С 2005 года работал ведущим на местных радиостанциях и региональном телеканале "Чернівці". В 2008-м переехал в Киев, где стал ведущим "Русского радио Україна". Позже стал ведущим музыкального телеканала М1.

Добрынин уверен, что у него отлично развита интуиция, поэтому он с легкостью сможет разглядеть в девушках фальшь и искренность. Первое, но что он обращает внимание - это улыбка и глаза.

"В глазах можно прочесть настроение, можно увидеть настрой девушки в этот момент и дорисовать себе дальнейшую картину нашего знакомства", - рассказывал Холостяк.

Фото: Никита Добрынин (instagram.com/nikitadobrynin)

22 марта зрители смогут увидеть, как Никита с участницей проекта будут знакомиться ближе в клубе. Девушка попытается покорить Холостяка горячей сексуальностью и напором.

В это время соперницы также не будут "пасти задних", что гарантирует сцены ревности и накал страстей.

Напомним, что ранее мы выбирали самые горячие фото красавчика Добрынина.

Также мы писали о том, что экс-Холостяк впервые стал отцом.