Супер Топ-модель по-украински: зрителям готовят необычный сюрприз

Зрителям "Супер Топ-модель по-украински" подготовят музыкальный сюрприз (кадр из видео)

Cloudless представят новую песню на популярном шоу

Украинская группа Cloudless, завоевавшая большую популярность после участия в Нацотборе на Евровидение и после того, как их песни звучали в сериале "Школа", 23 ноября запремьерят свой свежий сингл "Думки" в выпуске шоу "Супер Топ-модель по-украински" на Новом канале.

Cloudless (фото: пресс-служба группы)

Музыканты не зря выбрали именно такой способ презентовать новую песню: им всем очень близок главный месседж проекта "Супер Топ-модель по-украински". Он - о социальной ответственности и неравнодушии к актуальным проблемам человечества. В частности, в шоу уже поднимали такие глобальные темы, как пандемия СOVID-19, войны, дискриминация по гендеру, загрязнение воздуха, использование натурального меха, вырубка лесов.

Четкая социальная позиция есть у каждого из участников группы. Основатель Cloudless Антон Панфилов пропагандирует сортировку мусора и опеку над бездомными животными. Гитарист группы Михаил Шатохин призывает сознательно потреблять все вещи, которые нас окружают: музыкант не только старается не покупать лишней одежды и отдает свою нуждающимся, но и собственноручно мастерит новую гитару из старых инструментов. А барабанщик Александр Ковачев использует свой Instagram для того, чтобы показать, как правильно тренироваться и поддерживать тело в тонусе.

Cloudless в Нацотборе на Евровидение

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