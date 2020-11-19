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Супер Топ-модель по-украински: зрителям готовят необычный сюрприз

Четверг 19 ноября 2020 14:43
Супер Топ-модель по-украински: зрителям готовят необычный сюрприз
Зрителям "Супер Топ-модель по-украински" подготовят музыкальный сюрприз (кадр из видео)
Автор: Styler

Cloudless представят новую песню на популярном шоу

Украинская группа Cloudless, завоевавшая большую популярность после участия в Нацотборе на Евровидение и после того, как их песни звучали в сериале "Школа", 23 ноября запремьерят свой свежий сингл "Думки" в выпуске шоу "Супер Топ-модель по-украински" на Новом канале.

Супер Топ-модель по-украински: зрителям готовят необычный сюрприз

Cloudless (фото: пресс-служба группы)

Музыканты не зря выбрали именно такой способ презентовать новую песню: им всем очень близок главный месседж проекта "Супер Топ-модель по-украински". Он - о социальной ответственности и неравнодушии к актуальным проблемам человечества. В частности, в шоу уже поднимали такие глобальные темы, как пандемия СOVID-19, войны, дискриминация по гендеру, загрязнение воздуха, использование натурального меха, вырубка лесов.

Четкая социальная позиция есть у каждого из участников группы. Основатель Cloudless Антон Панфилов пропагандирует сортировку мусора и опеку над бездомными животными. Гитарист группы Михаил Шатохин призывает сознательно потреблять все вещи, которые нас окружают: музыкант не только старается не покупать лишней одежды и отдает свою нуждающимся, но и собственноручно мастерит новую гитару из старых инструментов. А барабанщик Александр Ковачев использует свой Instagram для того, чтобы показать, как правильно тренироваться и поддерживать тело в тонусе.

Cloudless в Нацотборе на Евровидение

Ранее мы писали, что ведущая проекта "Супер Топ-модели по-украински" и жена миллионера рассказала о домашнем насилии.

Предлагаем вам также рецепт полезного кекса от участницы "Супер Топ-модель по-украински".

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