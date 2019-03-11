Закончил с тобой навсегда: Потап и Дан Балан схлестнулись на Голосі країни (видео)

Фото: Алексей Потапенко (instagram.com/realpotap)

Шоу Голос країни 8 выпуск был довольно эмоциональным - судьи ссорились, уходили из зала и страстно целовались

8 выпуск 9 сезона Голос Країни 2019 запомнился настоящим скандалом на шоу. После выступления Карины Арсентьевой и Екатерины Гудым из команды Потапа судьи Дан Балан и Монатик озвучили свои впечатления от номера, не лестные для исполнительниц. Алексей Потапенко грудью встал на защиту девушек, что привело к ссоре с коллегами и уходу Тины Кароль из зала.

Дан Балан отметил, что остался от дуэта певиц ("Cheap Thrills") не в восторге.

"Я обожаю эту песню. Но я сказал себе - я буду честен. Меня не цепануло. Я почувствовал, что эта песня не для вас", - сказал он, никому не отдав свое предпочтение.

Монатик был более мягок в оценке. Он призвал Потапа генерировать новые интересные идеи.

Фото: instagram.com/realpotap

"Ну ты же самый опытный среди нас продюссер. Я жду почерк Потапа. Но вы девочки молодцы. Вы справились на ура!" - добавил он.

Потап не согласился с такой оценкой коллег и приободрил Карину и Катю: "Кто сказал, что вы не справились со своей песней? Дан Балан может что-то не почувствовал..."

Тут запахло ссорой. Потап "вскипал" и обратился к Монатику: "Ну ты же меня кольнул по поводу идей?"

Фото: Потап и Монатик (скриншот)

"Каждый из них - это большая планета. И каждая планета прекрасна. И то, что вы наговорили им - некрасиво", - отметил Алексей.

"Некрасиво говорить честно то, что ты думаешь?" - удивился Дан Балан.

"Есть какая-то линия. Они девочки, они маленькие", - призвал Потап своих коллег выражать оценки в более мягкой форме.

Видео: YouTube / Голос країни

Он заявил, что не может успокоиться, потому что "они дети, стоят и переживают. Они будут думать, что они плохо выступили, а они выступили неплохо".

"То, что ты сейчас делаешь, неправильно" - заявил Балан.

В это время Тина Кароль просто встала со своего судейского кресла и покинула зал. Казалось бы - дружбе коллег по шоу конец.

"Ты закончил свою речь?" - спрсил Потап Дана Балана.

"Я закончил с тобой навсегда", - ответил он.

Монатак попытался сгладить острые углы и призвал Потапа быть более объективным: "Я люблю твоей почерк, хочу его больше, давайте будем судить профессионально".

Потап, видимо, выдохнул и попросил Тину вернуться в зал. После того, как она заняла свое место среди судей, Алексей обратился к аудитории и телезрителям:

"Я хочу попросить прощения у всей аудитории за то, что была такая перепалка. Я слишком близко к сердцу принял то, что не должен были принимать", - сказал он

"Это показывает твою слабость, Потап", - вставил Дан Балан.

Фото: Дан Балан (скриншот)

Потап уточнил: "Моя слабость именно в том, что я сопереживаю. Умею сопереживать. Это моя слабость и сильная сторона. Добро и любовь еще никто не отменял".

"Поражение нужно уметь принимать", - гнул свое Дан.

Алексею Потапенко пришлось выбирать между своими воспитанницами, и он отдал предпочтение Карине.

"Смотрите, что тут получилось, как легко разошлась дружеская компания. Это был челлендж для вас", - сказал он обоим исполнительницам.

Когда Екатерина Гудым в его сопровождении покидала зал, Потап указал на судей и назвал их своими бывшими друзьями.

Впрочем, через некоторое время судти помирились. Потап в прямом смысле слова расцеловал Дана Балана, чем вызвал море апплодисментов в зале и искренний смех Тины Кароль.

"Фридом, чикабум. Любовь все победит", - сказал Потап.

Кароль отметил, что ее он так страстно не целовал, на что Алексей отметил, что они-то и не цапались так крепко.

Артист в своем Instagram опубликовал видео забавного эпизода и подписал:

Как хорошо, что вам не все показали! Было очень интересно, жестко и с любовью! Главное - с любовью".

Видео: instagram.com/realpotap

Как сообщалось ранее, Потап, который любит эпатировать публику недавно предстал перед поклонниками в измененном имидже, дополнив фото в соцсетях странным хэштегом #гей.

Напомним, недавно Потап по-настоящему удивил поклонников, показав, как мастерски играет в баскетбол.