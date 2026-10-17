Від "Диявол носить Prada" до "Прихованих фігур": співачка iSKra назвала улюблені фільми про силу жінок

Співачка iSKra розповіла про улюблені фільми . Артистка говорить про право жінки бути собою, внутрішню силу та шлях до мети попри упередження й несправедливість.

Своєю добіркою стрічок про жіночу силу iSKra поділилася зі Styler. У її списку - культова драма про цінність власних принципів та історії про жінок, що борються за професійне визнання і ламають встановлені суспільством рамки.

"Диявол носить Prada"

"Культове кіно, до якого я готова повертатися по кілька разів на рік. Особливо цікаво спостерігати за головною редакторкою журналу "Подіум" Мірандою Прістлі і розуміти, чому вона така жорстка й безкомпромісна", - каже артистка.

У світі, зазначає співачка, де керівні посади традиційно обіймали чоловіки, героїні довелося стати такою, щоб піднятися на вершину. Найбільше їй запам’ятався момент, коли головна героїня Енді помічає, що заради кар’єри починає переступати через власні принципи.

"Для мене цей фільм про те, як важливо не втратити себе дорогою до успіху", - пояснила iSKra.

"Приховані фігури"

"Цей фільм я подивилася на одному подиху, і він справді мене вразив. Це історія трьох афроамериканок, які працювали в NASA й долали дискримінацію, щоб реалізувати свій професійний потенціал", - розповіла співачка.

Попри всі перешкоди героїні здобули визнання завдяки знанням, таланту й наполегливості. Фільм, зазначила iSKra, доводить, що жінка здатна досягти всього, чого прагне, навіть коли доводиться протистояти упередженням.

"Білявка в законі"

"Обожнюю цей фільм і переглядала його вже кілька разів. Сюжет руйнує стереотип, ніби зовнішність визначає інтелект людини. Героїня Ел Вудс доводить, що любов до моди та рожевого кольору цілком уживається з внутрішньою силою й професіоналізмом", - пояснила співачка.

Вона впізнає у цій дівчині себе, адже iSKra розвивається в музиці та водночас працює ЛОР-інтерном.

Стрічка переконує, що не обов’язково обирати щось одне і підлаштовуватися під чужі уявлення. Можна залишатися собою і поєднувати одразу кілька напрямків, які подобаються.

"Бурлеск"

"Один із перших мюзиклів, який я подивилася вже в дорослому віці", - зізналася співачка.

Головна героїня приїжджає до великого міста з мрією співати, але спершу змушена працювати офіціанткою в клубі, що перебуває на межі закриття. Зрештою її талант і харизма беруть гору.

"Як артистку, мене надихає ця історія. Вона вчить чітко визначати свою мету і йти до мрії, навіть якщо спершу перед тобою зачиняються всі двері", - каже iSKra.

"Дівчата мрії"

"Ще один мій улюблений мюзикл, передусім через музику та неймовірні вокальні партії. Він про жіноче тріо з Чикаго, яке підкорює Нью-Йорк", - розповіла артистка.

За сюжетом, щойно гурт стає популярним, продюсер відсуває талановиту Еффі на другий план і віддає першість більш привабливій дівчині.

"Мені близька ця історія, адже в творчій професії не завжди все залежить лише від таланту. Часто доводиться стикатися з несправедливістю, маніпуляціями та розчаруванням", - розповіла iSKra.

"Проте важливо ніколи не відмовлятися від своєї справи через чужі рішення. Навіть у найважчі моменти цей фільм підбадьорює творити далі й вірити у власні сили", - сказала вона.

"Імператриця"

Також iSKra, яка наразі готує до релізу нову пісню "Холодна принцеса", додала до своєї добірки один серіал. Він розповідає про Сісі - імператрицю Австро-Угорщини, яка зламала рамки поведінки жінок при дворі.

"Вона дозволяла собі бути вільною: замість бездоганних реверансів, бігала, займалася гімнастикою й іноді тікала з королівського палацу. Сісі відстоювала власні бажання, її внутрішня легкість підкорила людей", - розповіла артистка.

"Попри складне життя й холодність двору, імператриця потайки вивчала угорську мову та культуру, щоб зблизити Австрію й Угорщину. Її приклад показує, як зберігати власне "я" в системі жорстких правил і при цьому знаходити шлях до сердець підданих", - резюмувала вона.