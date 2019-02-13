Аккуратно прикопал: в Николаеве кот "оценил" качество свежего асфальта (видео)

Кот "оценил" свежий асфальт (видео: YouTube/Лида Будько)

В Николаеве рыжий кот справил нужду в свежеуложенный асфальт после ямочного ремонта дорожного покрытия. Инцидент произошел на пересечении улицы Большой Морской и улицы Гражданской. Видео опубликовал народный депутат Украины Артем Ильюк в Facebook.

Кот "оценил" свежий асфальт (фото: facebook.com/artemilyuk)

Пользователи сети вдоволь посмеялись над таким "сотрудником Укравтодора". Они оставили множетсво комментариев.

"Аккуратно прикопал", - написал один из пользователей.

"Если бы на этом месте был асфальт, котик вёл бы себя приличней", - констатировал второй юзер.

"А потом жалуются, что дороги г**но", - подшутил еще один из пользователей Facebook.

"Правильно делает ямочный ремонт!" - поддержал рыжика юзер.

"Укравтодор освоил новые технологии!"- написал пользователь соцсети.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье ОСМД распорядилось закупорить вентиляционные отверстия, ведущие в подвал, чтобы бездомные кошки не заселялись там.

Также мы писали о том, что в Киеве в Святошинском райуправлении полиции взяли на работу попугая.

Видео: РБК-Украина