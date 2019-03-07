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Просто устал: мужчина уснул на главной улице Николаева (видео)

STYLERКурьезы    07.03.2019 - 22:09
Просто устал: мужчина уснул на главной улице Николаева (видео)
Скриншот с видео (YouTube/Новости-N)

Инцидент произошел на Соборной за пересечением с ул. Спасской

В Николаеве бездомный мужчина лег спать посреди главной пешеходной улицы. Об этом сообщает местное издание "Новости-N".

На место инцидента приехали патрульные, которые сначала подумали, что мужчине стало плохо, но он ответил правоохранителям, чтобы не трогали его, потому что он устал.

Очевидцы рассказали, что бездомный мужчина нес в руках заднюю крышку от телевизора, но потом он бросил ее и прилег рядом прямо посреди улицы.

Видео: YouTube/Новости-N

Прохожие спрашивали его, что произошло и все ли нормально, но он только ругался на них, а после этого просто уснул.

Прохожие сразу же вызвали сотрудников полиции, которые после того, как поняли, что бездомному не плохо и он просто находится в состоянии алкогольного опьянения, подняли его на ноги. После этого мужчина ушел с недовольным видом.

Напомним, что отважный пес спас туриста от верной гибели под Львовом.

Ранее сообщалось о том, что в Николаеве обнаружили опасную болезнь.

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