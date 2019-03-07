Просто устал: мужчина уснул на главной улице Николаева (видео)

Инцидент произошел на Соборной за пересечением с ул. Спасской
В Николаеве бездомный мужчина лег спать посреди главной пешеходной улицы. Об этом сообщает местное издание "Новости-N".
На место инцидента приехали патрульные, которые сначала подумали, что мужчине стало плохо, но он ответил правоохранителям, чтобы не трогали его, потому что он устал.
Очевидцы рассказали, что бездомный мужчина нес в руках заднюю крышку от телевизора, но потом он бросил ее и прилег рядом прямо посреди улицы.
Видео: YouTube/Новости-N
Прохожие спрашивали его, что произошло и все ли нормально, но он только ругался на них, а после этого просто уснул.
Прохожие сразу же вызвали сотрудников полиции, которые после того, как поняли, что бездомному не плохо и он просто находится в состоянии алкогольного опьянения, подняли его на ноги. После этого мужчина ушел с недовольным видом.
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