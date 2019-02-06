Боже, как это смешно: сеть о пресс-конференции Януковича

Виктор Янукович (фото: UN Photo/Paulo Filgueiras)

Янукович даже ответы на вопросы читает с бумажки

Пресс-конференция Виктора Януковича проходит 6 февраля в Москве.

На ней экс-президент Украины неугомонно твердит, что в Украине в 2014 году "произошел государственный переворот", власть в стране находится "в руках бандитов". Также он предположил, что предстоящие выборы президента будут "самыми грязными в истории". А еще "легитимный" раскритиковал получение Украиной томоса.

Все эти слова Януковича, а также многие другие его реплики и высказывания вызвали в сети только насмешки.

Виктор Янукович (скриншот)

Юзеры активно комментируют пресс-конференцию Януковича и называют ее цирком, а самого экс-гаранта - "политическим трупом".

"Боже, как это смешно", - отметил Руслан Тарасов.

"Человек, который не живет в Украине более пяти лет, сейчас расскажет нам, как мы тут живем", - написал другой юзер.

"Очередное му-му ни о чем", - подчеркнул Андрей Гончаров.

Виктор Янукович (скриншот)

Также пользователи сети отмечают, что "Витек поплохел", а некоторые даже удивились, что "он еще живой".

"Лепет младенца... Моск@ли любят убогих, жалеют Витька", - пошутил комментатор по имени Павел.

"​Если этого урода выкинуть в Киеве на улицу, то он и 5 минут не проживет", - резюмировал Вадим Севрук.

Напомним, что 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил его к 13 годам тюрьмы.