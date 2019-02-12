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Это дно: в больнице под Киевом спят на списанной постели "Укрзализныци" (фото)

STYLERКурьезы    12.02.2019 - 15:55
Это дно: в больнице под Киевом спят на списанной постели "Укрзализныци" (фото)
Коллаж РБК-Украина

Сотрудники говорят, что купили постельное белье на распродаже

В Центральной районной больнице Богуслава пациенты, находящиеся на стационарном лечении спят на постельном белье с логотипом "Укрзализныци", которая датирована 2009 году. Фото выложил в сеть Facebook Денис Осадчий.

В комментариях под заметкой говорится о том, что сотрудники больницы приобрели белье на местном рынке за собственный счет, чтобы заменить старое, испорченное белье. Большинство пользователей отнеслись с юмором к такому курьезу - они считают, что лучше так, чем на больничной ветоши спать.

"Спасибо спонсору Богуславской ЦРБ. И смех и грех..." - подписал автор снимков публикацию.

При чем, как оказалось, такая постель застелена во всех отделениях больницы.

 

Фото: facebook.com

"Я думала, это дно, но снизу постучали..." - пошутила Людмиле Potapchuk.

"Во всех отделениях, покупали сами на базаре у Лены", - написала сотрудница больницы Людмила Черненко.

"Если кого не устраивает такая постель,то выступите спонсором вы", - возмутилась Маша Линская.

"Слава Богу, что она хоть есть", - обрадовался Паша Либович.

"Даже страшно представить какие клизмы больница получит в подарок от пожарной части..." - написала Людмиле Potapchuk.

Это дно: в больнице под Киевом спят на списанной постели &quot;Укрзализныци&quot; (фото)

Скриншот комментариев: facebook.com

Напомним, ранее мы писали о том, что в "Укрзализныце" отметили, что в 2019 году планируется повышение стоимости тарифов на перевозку пассажиров на четверть, а для того, чтобы перевозки были безубыточными, стоимость билетов необходимо поднять более чем вдвое.

Кстати, недавно компания объявила о экспериментальном сокращении количества проводников в вагонах в целях экономии. Там, где это будет введено, один проводник будет обслуживать два вагона одновременно.

Также мы информировали, что только в 14-ти скоростных электричках "Укрзализныци" есть бесплатный доступ к интернету через 3G.

 

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