В Китае запретили канал из-за сравнения лидера с Винни Пухом

Сайт канала заблокировали после шутки про китайского лидера

В Китае заблокировали сайт канала HBO после шутки ведущего шоу "События прошедшей недели" Джона Оливера о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом сообщает South China Morning Post.



В прямом эфире программы телеведущий сравнил китайского лидера с диснеевским героем Винни Пухом. Причиной стало то, что соцсети шутили о сходстве Си Цзиньпина с мультяшным медвежонком. Джон Оливер также напомнил о том, что сериал про Винни Пуха запрещен в Китае уже несколько лет.

Издание Financial Times также сравнивало лидера с этим героем. На своей странице в Twitter они опубликовали подобный фотоколлаж. "Медведь, как бы он ни старался, все равно попадает на глазам китайским цензорам", - написано в публикации.

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7I pic.twitter.com/8H9ITqIc1M