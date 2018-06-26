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В Китае запретили канал из-за сравнения лидера с Винни Пухом

STYLERКурьезы        26.06.2018 - 06:47
Фото: Си Цзиньпин (lowyinstitute.org)
Фото: Си Цзиньпин (lowyinstitute.org)

Сайт канала заблокировали после шутки про китайского лидера

В Китае заблокировали сайт канала HBO после шутки ведущего шоу "События прошедшей недели" Джона Оливера о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом сообщает South China Morning Post.

В прямом эфире программы телеведущий сравнил китайского лидера с диснеевским героем Винни Пухом. Причиной стало то, что соцсети шутили о сходстве Си Цзиньпина с мультяшным медвежонком. Джон Оливер также напомнил о том, что сериал про Винни Пуха запрещен в Китае уже несколько лет.

Издание Financial Times также сравнивало лидера с этим героем. На своей странице в Twitter они опубликовали подобный фотоколлаж. "Медведь, как бы он ни старался, все равно попадает на глазам китайским цензорам", - написано в публикации.

Сравнение Винни-Пуха и Си Цзиньпина (twitter.com/FT)

«По всей видимости, для Си Цзиньпина сходство с Винни-Пухом - больная тема. Я не уверен, действительно ли они похожи, но если его это так раздражает, то люди поймут это и продолжат сравнивать», - заметил Оливер.

Видео: Программа "События прошедшей недели", где была сказана реплика про Винни-Пуха (youtube.com/LastWeekTonight)

После того как программа вышла в прямом эфире, были удалены все ссылки на видео с репликой телеведущего из соцсети Weibo и на других сайтах.

Напомним, известная украинская писательница требует переименовать Россию.

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Теги: Телешоу, Винни-Пух, Си Цзиньпин
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