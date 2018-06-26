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У Китаї заборонили канал через порівняння лідера з Вінні Пухом

STYLERКурйози        26.06.2018 - 06:47
Фото: Сі Цзіньпін (lowyinstitute.org)
Фото: Сі Цзіньпін (lowyinstitute.org)

Сайт каналу заблокували після жарту про китайського лідера

У Китаї заблокували сайт каналу HBO після жарти ведучого шоу "Події минулого тижня" Джона Олівера про голову КНР Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє South China Morning Post.

У прямому ефірі програми телеведучий порівняв китайського лідера з диснеївським героєм Вінні Пухом. Причиною стало те, що соцмережі жартували про подібність Сі Цзіньпіна з мультяшним ведмежам. Джон Олівер також нагадав про те, що серіал про Вінні Пуха заборонений у Китаї вже кілька років.

Видання Financial Times також зрівнювало лідера з цим героєм. На своїй сторінці у Twitter вони опублікували подібний фотоколаж. "Ведмідь, як би він не старався, все одно потрапляє на очі китайським цензорам", - написано в публікації.

Порівняння Вінні-Пуха і Сі Цзіньпіна (twitter.com/FT)

«По всій видимості, для Сі Цзіньпіна схожість з Вінні-Пухом - хвора тема. Я не впевнений, чи справді вони схожі, але якщо це так дратує, то люди зрозуміють це і продовжать порівнювати», - зауважив Олівер.

Відео: Програма "Події минулого тижня", де була сказана репліка про Вінні-Пуха (youtube.com/LastWeekTonight)

Після того як програма вийшла у прямому ефірі, були видалені всі посилання на відео з реплікою телеведучого соцмережі Weibo і на інших сайтах.

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Теги: Телешоу, Винни-Пух, Си Цзиньпин
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