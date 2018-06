У Китаї заборонили канал через порівняння лідера з Вінні Пухом

Сайт каналу заблокували після жарту про китайського лідера

У Китаї заблокували сайт каналу HBO після жарти ведучого шоу "Події минулого тижня" Джона Олівера про голову КНР Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє South China Morning Post.



У прямому ефірі програми телеведучий порівняв китайського лідера з диснеївським героєм Вінні Пухом. Причиною стало те, що соцмережі жартували про подібність Сі Цзіньпіна з мультяшним ведмежам. Джон Олівер також нагадав про те, що серіал про Вінні Пуха заборонений у Китаї вже кілька років.

Видання Financial Times також зрівнювало лідера з цим героєм. На своїй сторінці у Twitter вони опублікували подібний фотоколаж. "Ведмідь, як би він не старався, все одно потрапляє на очі китайським цензорам", - написано в публікації.

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7I pic.twitter.com/8H9ITqIc1M