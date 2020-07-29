Маленькая девочка обложила весь супермаркет отборным матом, потому что ей не купили воду

В одном из супермаркетов Харькова отожгла маленькая девочка, которой не купили воду. Ребенок на вид 6-7 лет отборно и эмоционально матерился у кассы магазина.

Видео со страдающей от жажды милой девочки с косичкой и в платьице в горошек появилось в Telegram-канале Украина новости.

На ругань, которая произносилась сквозь слезы и с активной жестикуляцией, оглядывались покупатели, очевидцы снимали происходящее на камеры смартфонов.

Не можна спокойно взять воду! - прокричала девочка, а потом выдала отборный мат. - Б**дь, с**ка, **аны в рот!"

Интересно, что родителей поблизости не было. Зато про маску для ребенка не забыли. Карантин, как никак.

Осторожно! Видео содержит нецензурные выражения.

В Харькове девочка материлась в супермаркете (видео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)

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