В Запорожье мужчина специально угнал авто, чтобы сесть в тюрьму (видео)

Нарушитель "надул" Драгер на 1.13 промилле
В Запорожье пьяный мужчина угнал легковой автомобиль ВАЗ 2103 с целью сесть в тюрьму. 29-летний злоумышленник был задержан правоохранителями за нарушение правил дорожного движения. Водителя заблокировали на улице Рекордной, сообщается в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области в Facebook.
Также в сети опубликовано видео задержания нарушителя.
На кадрах видно, как горе-угонщик надул Драгер на 1.13 промилле (при допустимом содержании алкоголя в крови - 0,2) и заявил о желании отправиться за решетку. Инцидент произошел 19 марта.
Патрульный опросил задержанного. Тот вел себя спокойно и без агрессии, на вопросы отвечал. Он рассказал, что угнал машину с Кремлевской, точный адрес не знает, но "может показать".
Также мужчина заявил, что хозяина машины не знает.
"А зачем угнал?" - спросил правоохранитель.
"Хочу в тюрьму", - ответил пьяный нарушитель.
"Хочешь в тюрьму, из-за этого угнал машину?" - удивился инспектор.
Очевидно, что вскоре желание горе-угонщика сбудется.
Фото: скриншот (facebook.com/zaporizhiapolice)
Владелец авто позже рассказал инспекторам, что свою машину оставил вечером припаркованной у дома.
Сообщается, что угонщика задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, а событие внесли в единый реестр досудебных расследований по ст. 289 Уголовного кодекса. На нарушителя составили протокол по ст. 130 КУоАП.
Видео: facebook.com/zaporizhiapolice
Напомним, 4 марта в центре Киева на Печерске водитель автомобиля совершил наезд на полицейского, пытаясь скрыться. Инцидент произошел после того, как патрульные остановили водителя "Жигулей" из-за нарушения ПДД.
Как сообщалось ранее, в Киеве 14 февраля неадекватный агрессивный мужчина устроил пьяную аварию и захотел изнасиловать полицейского.
Также мы писали о том, что в декабре в столице злоумышленник угнал автомобиль, устроил гонку с правоохранитеялями, которые пытались задержать мужчину, а после напал на полицейских с кулаками.