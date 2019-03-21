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В Запорожье мужчина специально угнал авто, чтобы сесть в тюрьму (видео)

STYLERКурьезы    21.03.2019 - 17:54
В Запорожье мужчина специально угнал авто, чтобы сесть в тюрьму (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Нарушитель "надул" Драгер на 1.13 промилле

В Запорожье пьяный мужчина угнал легковой автомобиль ВАЗ 2103 с целью сесть в тюрьму. 29-летний злоумышленник был задержан правоохранителями за нарушение правил дорожного движения. Водителя заблокировали на улице Рекордной, сообщается в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области в Facebook.   

Также в сети опубликовано видео задержания нарушителя.

На кадрах видно, как горе-угонщик надул Драгер на 1.13 промилле (при допустимом содержании алкоголя в крови - 0,2) и заявил о желании отправиться за решетку. Инцидент произошел 19 марта. 

Патрульный опросил задержанного. Тот вел себя спокойно и без агрессии, на вопросы отвечал. Он рассказал, что угнал машину с Кремлевской, точный адрес не знает, но "может показать".

Также мужчина заявил, что хозяина машины не знает.

"А зачем угнал?" - спросил правоохранитель.

"Хочу в тюрьму", - ответил пьяный нарушитель.

"Хочешь в тюрьму, из-за этого угнал машину?" - удивился инспектор.

Очевидно, что вскоре желание горе-угонщика сбудется.

 

Фото: скриншот (facebook.com/zaporizhiapolice)

Владелец авто позже рассказал инспекторам, что свою машину оставил вечером припаркованной у дома. 

Сообщается, что угонщика задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, а событие внесли в единый реестр досудебных расследований по ст. 289 Уголовного кодекса. На нарушителя составили протокол по ст. 130 КУоАП.

Видео: facebook.com/zaporizhiapolice

Напомним, 4 марта в центре Киева на Печерске водитель автомобиля совершил наезд на полицейского, пытаясь скрыться. Инцидент произошел после того, как патрульные остановили водителя "Жигулей" из-за нарушения ПДД.

Как сообщалось ранее, в Киеве 14 февраля неадекватный агрессивный мужчина устроил пьяную аварию и захотел изнасиловать полицейского.

Также мы писали о том, что в декабре в столице злоумышленник угнал автомобиль, устроил гонку с правоохранитеялями, которые пытались задержать мужчину, а после напал на полицейских с кулаками

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