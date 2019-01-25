Отдохните от гламура: корпоративный календарь агрофирмы "порвал" сеть (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Агрокомпания специализируется на поставках сельскохозяйственных запчастей

Одна из украинских агрокомпаний в этом году решила создать именной корпоративный календарь, чтобы порадовать коллег и партнеров. Все вышло вполне пристойно, никого из моделей - работниц фирмы - не заставляли раздеваться, для каждого месяца прилагался даже мотивационный слоган, и тем не менее, что-то пошло не так.

Фото агрокалендаря быстро ушло в сеть и вызвало массу впечатлений, а также ироничных и остроумных комментариев.

К слову, сама компания работает уже больше 10 лет. Занимается поставками сельскохозяйственных запчастей.

Героиней первого снимка стала журналистка. "Выгоняй трактор из гаража", - гласит надпись. Девушка-модель вытянув ноги сидит на полу, склонившись над игрушечными тракторами и экскаватором.

Фото: news.agro-center.com.ua

"Это типа только журналисты могут так, чтобы аж три трактора в один гараж?"

"Не оставили "заезжай в мой гараж", и на том спасибо";

"Господи, ну почему же все у нас так рукожопно?"

Скрин: facebook.com/raguli

На следующем фото - юрист. Слоган утверждает, что "Надежный пас - счастливая женщина".

Юзерам показалось, что глаза модели скорее говорят обратное, а тема оказалась нераскрытой:

"Да что вы знаете о женском счастье!"

"Какие же из них тогда несчастные женщины?"

Фото с работницей неизвестной профессии под лозунгом "Цени надежных партнеров" не оставило пользователей сети равнодушными. На кадре - между рельсами стоит женщина с накинутой на плечо белой шубой, в меховых полусапожках и с собакой на поводке, который скорее напоминает упряжку для занятий каникроссом.

"Ну вообще-то лучше не входить в партнерство с теми, кто может с тебя сшить себе шубу";

"По принципу: все лучшее на себя. Для шубки вроде не сезон. И собачке тетя как бы намекает, что шапки нет у нее меховой";

"Где кончается собака и где начинается шуба?"

Героиней следующего фото стала економист. "Не прозевай горячую пору", - говорит слоган. На снимке изображена девушка со стопкой бумаг в руке в свободном полуделовом костюме.

"Они четко запечатлели себе, что купальники и мокрая одежда - дешевый перегной", - сделал вывод один из юзеров.

"А трактор на столе компании Джондир (штаб квартира в Девенпорте, штат Айова)", - не ускользнуло от внимания другого.

"Симпатичная дама и все пристойненько", - резюмировал еще один пользователь сети.

Фото с администратором сопровождает лозунг "Заправляй комбайн на полную".

Комментаторы "уцепились" за круассан, который вместе с кофе на подносе держит девушка.

"Заправляй комбайн по самые круассаны";

"Мне пожалуйста 50 грамм соляры и круассан с солидолом";

"Слышал о человеке с хорошим аппетитом "он молотит как комбайн, успевай только приноси";

Фото с главным бухгалтером подписано слоганом "Сильный будет биться до конца!"

"Хорошо, что здесь не заложили никакую визуалочку на тему "конца". А могли!"

"Интересно, кто переводил эти слоганы";

"Может, имелась в виду битва с налоговой, что вы"...

Живое сюжетное фото с ведущей "Ля Село" и подписью-вопросом "А ты картошку выкопал?" также очень понравилось пользователям сети.

На снимке девушка и двое мужчин с букетами цветов.

"А почему на девушке традиционная немецкая одежда?"

"А мне фотка понравилась, особенно дядя в красном картузе. Да и на заднем плане господин в белых носках очень стильный. Хорошая фотка";

"Креатив уровня "картофель";

"Ля Село"? Это новый мем";

Фото с бухгалтером, которая на кухне демонстрирует жареную яичницу в сковороде сопровождает лозунг "Заканчивай год с яйцами!"

"Ну и тут я не решусь комментировать. Комментируйте сами";

"Зато мои глаза на дамах отдохнули от гламура";

"Почему два вышли глазуньи, а третье с растекшимся желтком? Это подтекст? Или наоборот, забили на детали?"

"Английские версии не соответствуют украинским переводам";

"Ну, бл*ха ты, муха, ну кто это "накреативил"?

Фото: news.agro-center.com.ua

"Если раздеваются - нет дебильного сопроводительного текста. Если не раздеваются - текст есть. Дилемма";

"Я теряюсь в догадках, какая общая идея объединяет все эти фото, собаки, меха, тракторы, картошка и яйца";

"Да-да, тут главное трактор вовремя из гаража вытащить-то!"

"Английский вышак! Долго ржал с balls of Steel"

"Такое впечатление, что они все это фоткали и придумывали надписи после новогоднего корпоратива, или во время";

"О. Жлоболе нуво";

"Я не увидел здесь ничего такого чтобы можно было бы назвать жлобством или рагулизмом. Простите, но слабая доказательная база"...

Скрин: facebook.com/raguli

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