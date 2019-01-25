Отдохните от гламура: корпоративный календарь агрофирмы "порвал" сеть (фото)

Агрокомпания специализируется на поставках сельскохозяйственных запчастей
Одна из украинских агрокомпаний в этом году решила создать именной корпоративный календарь, чтобы порадовать коллег и партнеров. Все вышло вполне пристойно, никого из моделей - работниц фирмы - не заставляли раздеваться, для каждого месяца прилагался даже мотивационный слоган, и тем не менее, что-то пошло не так.
Фото агрокалендаря быстро ушло в сеть и вызвало массу впечатлений, а также ироничных и остроумных комментариев.
К слову, сама компания работает уже больше 10 лет. Занимается поставками сельскохозяйственных запчастей.
Героиней первого снимка стала журналистка. "Выгоняй трактор из гаража", - гласит надпись. Девушка-модель вытянув ноги сидит на полу, склонившись над игрушечными тракторами и экскаватором.
Фото: news.agro-center.com.ua
"Это типа только журналисты могут так, чтобы аж три трактора в один гараж?"
"Не оставили "заезжай в мой гараж", и на том спасибо";
"Господи, ну почему же все у нас так рукожопно?"
Скрин: facebook.com/raguli
На следующем фото - юрист. Слоган утверждает, что "Надежный пас - счастливая женщина".
Юзерам показалось, что глаза модели скорее говорят обратное, а тема оказалась нераскрытой:
"Да что вы знаете о женском счастье!"
"Какие же из них тогда несчастные женщины?"
Фото с работницей неизвестной профессии под лозунгом "Цени надежных партнеров" не оставило пользователей сети равнодушными. На кадре - между рельсами стоит женщина с накинутой на плечо белой шубой, в меховых полусапожках и с собакой на поводке, который скорее напоминает упряжку для занятий каникроссом.
"Ну вообще-то лучше не входить в партнерство с теми, кто может с тебя сшить себе шубу";
"По принципу: все лучшее на себя. Для шубки вроде не сезон. И собачке тетя как бы намекает, что шапки нет у нее меховой";
"Где кончается собака и где начинается шуба?"
Героиней следующего фото стала економист. "Не прозевай горячую пору", - говорит слоган. На снимке изображена девушка со стопкой бумаг в руке в свободном полуделовом костюме.
"Они четко запечатлели себе, что купальники и мокрая одежда - дешевый перегной", - сделал вывод один из юзеров.
"А трактор на столе компании Джондир (штаб квартира в Девенпорте, штат Айова)", - не ускользнуло от внимания другого.
"Симпатичная дама и все пристойненько", - резюмировал еще один пользователь сети.
Фото с администратором сопровождает лозунг "Заправляй комбайн на полную".
Комментаторы "уцепились" за круассан, который вместе с кофе на подносе держит девушка.
"Заправляй комбайн по самые круассаны";
"Мне пожалуйста 50 грамм соляры и круассан с солидолом";
"Слышал о человеке с хорошим аппетитом "он молотит как комбайн, успевай только приноси";
Фото с главным бухгалтером подписано слоганом "Сильный будет биться до конца!"
"Хорошо, что здесь не заложили никакую визуалочку на тему "конца". А могли!"
"Интересно, кто переводил эти слоганы";
"Может, имелась в виду битва с налоговой, что вы"...
Живое сюжетное фото с ведущей "Ля Село" и подписью-вопросом "А ты картошку выкопал?" также очень понравилось пользователям сети.
На снимке девушка и двое мужчин с букетами цветов.
"А почему на девушке традиционная немецкая одежда?"
"А мне фотка понравилась, особенно дядя в красном картузе. Да и на заднем плане господин в белых носках очень стильный. Хорошая фотка";
"Креатив уровня "картофель";
"Ля Село"? Это новый мем";
Фото с бухгалтером, которая на кухне демонстрирует жареную яичницу в сковороде сопровождает лозунг "Заканчивай год с яйцами!"
"Ну и тут я не решусь комментировать. Комментируйте сами";
"Зато мои глаза на дамах отдохнули от гламура";
"Почему два вышли глазуньи, а третье с растекшимся желтком? Это подтекст? Или наоборот, забили на детали?"
"Английские версии не соответствуют украинским переводам";
"Ну, бл*ха ты, муха, ну кто это "накреативил"?
Фото: news.agro-center.com.ua
"Если раздеваются - нет дебильного сопроводительного текста. Если не раздеваются - текст есть. Дилемма";
"Я теряюсь в догадках, какая общая идея объединяет все эти фото, собаки, меха, тракторы, картошка и яйца";
"Да-да, тут главное трактор вовремя из гаража вытащить-то!"
"Английский вышак! Долго ржал с balls of Steel"
"Такое впечатление, что они все это фоткали и придумывали надписи после новогоднего корпоратива, или во время";
"О. Жлоболе нуво";
"Я не увидел здесь ничего такого чтобы можно было бы назвать жлобством или рагулизмом. Простите, но слабая доказательная база"...
Скрин: facebook.com/raguli
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