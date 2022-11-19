Пісня "справжнього російського офіцера" підриває мережу: важко стримати сльози від сміху

Тут кадри з недолугими діями військових армії РФ покладені на пародійну версію пісні артиста-українофоба Олега Газманова. А співає цей "хіт" герой різноманітних мемів, якого в народі охрестили "чмонею".

До слова, як кажуть автори відео, саме ця пісня була обрана для перероблення тому, що трек "Господа, офицеры" Газманова багато росіян (особливо, військових) вважають досить таки сакральною композицією для себе.

Також варто зауважити, що "Песня настоящего русского офицера" спеціально написана російською мовою, щоб закладений в ній меседж дійшов до маргіналізованих верств населення країни-терориста.

"Можливо, на Росії хтось з родичів "мобіків" дійсно задумається про те, що чекає їхнього чоловіка, сина чи брата, коли він ступить на українську землю... Хоча, звісно, навряд чи", - кажуть автори ролика.

Текст "Пісні справжнього російського офіцера":

Господа офицеpы, прям из психдиспансера

Дураки-изуверы вам повесточки шлют,

И вы бросили семьи, дом, уют и карьеры,

Чтоб без ножек вернуться на Россию свою.

Офицеpы, офицеpы, раздвигайте полусферы:

За Россию, за свободу - до конца!

Офицеры-россияне, под Херсоном догнивают

Ваши смелые горячие сердца.

Вновь уходят солдаты, растворяясь в закатах,

Предала их Россия, как бывало не раз.

И опять вы уходите без зубов и портянок,

А в фуфайке из цинка с енотом в руках...

Офицеры-оборванцы, не теряющие шансы

Своей кровью погасить кредит,

Вы суровы, но готовы заковать себя в оковы,

Если Путин с телевизора велит.

Россиянки, вы готовы нарожать бурятов новых

Да запрятать их под землю и гранит?..

"У Газманова був скасований концерт у Херсоні 13 листопада. А 11-го у місто зайшли ЗСУ. 11 вересня в Ізюмі також повинен був бути концерт Газманова. Але 10 вересня до Ізюму зайшлу ЗСУ. І концерт в Ізюмі чогось скасували. До речі, 13 грудня Газманов планує концерт у Москві. Ні на що не натякаємо, але..." - жартують також автори відео.

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