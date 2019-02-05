Прочь от Ватикана: к Порошенко обратились с новой религиозной просьбой

Электронная петиция призывает к созданию независимой католической церкви в Украине

На сайте президента Украины Петра Порошенко появилась электронная петиция, которая призывает к созданию Украинской Католической Церкви, которая будет независимой от Папы Римского.

"Католическая церковь должна быть создана по примеру новой Украинской поместной автокефальной Православной церкви", - гласит заглавие петиции.

Стоит отметить, что петиция была опубликована Юрием Токаревым.

"Предложить президенту Украины снова проявить инициативу и активность, на этот раз касательно создания независимой от Ватикана и Папы Римского Украинской Католической Церкви", - говорится в тексте петиции.

К слову, на данный момент петицию подписали всего 10 человек.

Напомним, что 6 января 2019 года Украина получила томос об автокефалии церкви. Таким образом, Православная церковь Украины официально стала независимой.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Турции Андрей Сибига предоставил перевод текста томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Мы также писали о том, что 15 декабря 2018 года, в Киеве в Софийском соборе произошел Объединительный собор, по окончанию которого было объявлено о создании новой Украинской поместной церкви.