Ребенок точно мой? Принц Гарри попал в громкий скандал

Меган Маркл и принц Гарри (Коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл и принц Гарри в Марокко спровоцировали скандал

Меган Маркл и принц Гарри в Марокко спровоцировали скандал неудачной шуткой о своем будущем ребенке.

Так, во время посещения средней школы в городе Асни, одна учительница поздравила герцога и герцогиню с предстоящим родительством.

"Я хочу поздравить вас с беременностью", - сказала педагог.

Реакция Гарри была, мягко говоря, неожиданной для многих собравшихся за столом учеников и учителей, а также представителей СМИ.

"Подожди... Ты беременна?" - сказал Гарри, поворачиваясь к Меган.

"Сюрприз!" - ответила своему мужу герцогиня, которая, к слову, сейчас на седьмом месяце.

"Ребенок точно мой?" - спросил в шутку Гарри, пока Меган заливалась смехом.

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Всех повеселил этот диалог. Но западные журналисты считают шутку принца очень и очень неуместной.

"Похоже, Гарри решил загнать свою бабушку (королеву Елизавету ІІ) в гроб раньше времени своими выходками", - пишут некоторые СМИ.

Хотя другие издания, например, Cosmopolitan, наоборот хвалят Гарри и Меган за то, что они не потеряли чувство юмора даже будучи в таком серьезном статусе - членов Королевской семьи.

Напомним, что счастливые Меган Маркл и принц Гарри посетили конный клуб в Марокко.

Ранее мы писали о том, что беременная Маркл вляпалась в громкий скандал из-за бейби шауэр.