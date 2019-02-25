ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ребенок точно мой? Принц Гарри попал в громкий скандал

STYLERКурьезы    25.02.2019 - 14:44
Ребенок точно мой? Принц Гарри попал в громкий скандал
Меган Маркл и принц Гарри (Коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл и принц Гарри в Марокко спровоцировали скандал

Меган Маркл и принц Гарри в Марокко спровоцировали скандал неудачной шуткой о своем будущем ребенке.

Так, во время посещения средней школы в городе Асни, одна учительница поздравила герцога и герцогиню с предстоящим родительством.

"Я хочу поздравить вас с беременностью", - сказала педагог.

Реакция Гарри была, мягко говоря, неожиданной для многих собравшихся за столом учеников и учителей, а также представителей СМИ.

"Подожди... Ты беременна?" - сказал Гарри, поворачиваясь к Меган.

"Сюрприз!" - ответила своему мужу герцогиня, которая, к слову, сейчас на седьмом месяце. 

"Ребенок точно мой?" - спросил в шутку Гарри, пока Меган заливалась смехом.

Ребенок точно мой? Принц Гарри попал в громкий скандал

Скриншот

Всех повеселил этот диалог. Но западные журналисты считают шутку принца очень и очень неуместной.

"Похоже, Гарри решил загнать свою бабушку (королеву Елизавету ІІ) в гроб раньше времени своими выходками", - пишут некоторые СМИ.

Хотя другие издания, например, Cosmopolitan, наоборот хвалят Гарри и Меган за то, что они не потеряли чувство юмора даже будучи в таком серьезном статусе - членов Королевской семьи.

Напомним, что счастливые Меган Маркл и принц Гарри посетили конный клуб в Марокко.

Ранее мы писали о том, что беременная Маркл вляпалась в громкий скандал из-за бейби шауэр.

Беременная Меган Маркл в Марокко сделала мехенди-оберег и блеснула новым образом Все о baby shower Меган Маркл: сколько стоила вечеринка и почему ее проигнорировала Кейт Миддлтон
Новости Украины Меган Марклпринц Гарри
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь