"Святые коровы": сеть поразил огромный крест из животных (видео)

Автор инсталляции решил напомнить о происхождении Иисуса

70-метровый крест из живых коров - такую арт-инсталляцию создал американский фермер-затейник Джинн Генсон. Видео под названием "Святые коровы" опубликовало издание "CBS news" в Twitter.

HOLY COWS: Watch this video of cattle forming the shape of a cross on Christmas Day pic.twitter.com/35FN05pK8q