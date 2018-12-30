"Святые коровы": сеть поразил огромный крест из животных (видео)

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Автор инсталляции решил напомнить о происхождении Иисуса

70-метровый крест из живых коров - такую арт-инсталляцию создал американский фермер-затейник Джинн Генсон. Видео под названием "Святые коровы" опубликовало издание "CBS news" в Twitter.

HOLY COWS: Watch this video of cattle forming the shape of a cross on Christmas Day pic.twitter.com/35FN05pK8q — CBS News (@CBSNews) December 28, 2018

"Святые коровы" (Twitter "CBS news")

Автор такого оригинильного праздничного символа объяснил свою идею тем, что решил напомнить людям о происхождении Иисуса - ведь по преданию он родился именно в хлеву.

"Святые коровы" (скриншот видео: Twitter "CBS news")

"Живой крест" достигает в длину около 70-ти метров. Фермер установил кормушки для коров в форме креста - коровы стали подходить к ним на кормежку. Так и образовалась инсталяция из около 150 коров.

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