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"Святі корови": мережу вразив величезний хрест з тварин (відео)

STYLERКурйози    30.12.2018 - 00:10
"Святі корови": мережу вразив величезний хрест з тварин (відео)
Ілюстративне фото: РБК-Україна

Автор інсталяції вирішив нагадати про походження Ісуса

70-метровий хрест з живих корів - таку арт-інсталяцію створив американський фермер-витівник Джин Генсон. Відео під назвою "Святі корови" опублікувало видання "CBS news" в Twitter.

"Святі корови" (Twitter "CBS news")

Автор такого оригинильного святкового символу пояснив свою ідею тим, що вирішив нагадати людям про походження Ісуса - адже за переказами він народився саме в хліві.

&quot;Святі корови&quot;: мережу вразив величезний хрест з тварин (відео)

"Святі корови" (скріншот відео: Twitter "CBS news")

"Живий хрест" досягає в довжину близько 70-ти метрів. Фермер встановив годівниці для корів у формі хреста - корови стали підходити до них на годівлю. Так і утворилася інсталяція із близько 150 корів.

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