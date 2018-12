"Святі корови": мережу вразив величезний хрест з тварин (відео)

Автор інсталяції вирішив нагадати про походження Ісуса

70-метровий хрест з живих корів - таку арт-інсталяцію створив американський фермер-витівник Джин Генсон. Відео під назвою "Святі корови" опублікувало видання "CBS news" в Twitter.

HOLY COWS: Watch this video of cattle forming the shape of a cross on Christmas Day pic.twitter.com/35FN05pK8q