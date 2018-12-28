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Епифаний обратился к украинцам накануне Нового года и Рождества (видео)

STYLERЖизнь    28.12.2018 - 21:10

Видео: YouTube / Телеканал ZIK

Предстоятель Православной украинской церкви Епифаний (Сергей Думенко), который ранее заявил, что создание автокефальной церкви поможет украинцам вернуть оккупированные территории на Донбассе и Крым, обратился к украинцам с пожеланиями накануне Нового 2019 года и Рождества. Священнослужитель в пятницу, 28 декабря, в интервью на телеканале Zik пожелал, чтобы в дальнейшем Господь благословлял нашу Украинскую церковь и государство.

Митрополит отметил, что мы должны в эти дни по особенному молиться за наших воинов, которые стоят на страже нашего мира.

Епифаний сказал, что украинцам приходится праздновать Рождество Христово в сложных условиях.

Епифаний обратился к украинцам накануне Нового года и Рождества (видео)Скриншот

"Мы должны вспоминать тех, кто лежит в окопах, тех, кто нуждается в нашей молитвенной поддержке. Это очень важно", - подчеркнул он.

Глава ПЦУ призвал проявлять любовь к тем, кто не имеет собственного дома а также к тем, кто на оккупированных территориях потерял все. 

"Если мы будем такими добрыми, то увидим, что мир, который отчасти лежит во зле, становится добрее, красивее, потому что это зависит от каждого из нас", - сказал митрополит.

Епифаний обратился к украинцам накануне Нового года и Рождества (видео)​​​​​​​Скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что жители села Старая Жадова Черновицкой области рассказали, каким в детстве был митрополит Епифаний.

Как сообщалось, ранее патриарх Филарет подробно рассказал об этапах создания ПЦУ - единой автокефальной поместной церкви

Также мы писали о том, что архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря процесс перехода православных общин и храмов из юрисдикции РПЦ в Украине к ПЦУ сравнил с декоммунизацией

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