ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Епіфаній звернувся до українців напередодні Нового року та Різдва (відео)

STYLERЖиття    28.12.2018 - 21:10

Відео: YouTube / Телеканал ZIK

Предстоятель української Православної церкви Єпіфаній (Сергій Думенко), який раніше заявив, що створення автокефальної церкви допоможе українцям повернути окуповані території на Донбасі та Крим, звернувся до українців із побажаннями напередодні Нового 2019 року і Різдва. Священнослужитель у п'ятницю, 28 грудня, в інтерв'ю на телеканалі Zik побажав, щоб надалі Господь благословив нашу Українську церкву і державу.

Митрополит зазначив, що ми повинні в ці дні по-особливому молитися за наших воїнів, які стоять на сторожі нашого миру.

Епіфаній сказав, що українцям доводиться святкувати Різдво Христове у складних умовах.

Епіфаній звернувся до українців напередодні Нового року та Різдва (відео)

Епіфаній звернувся до українців напередодні Нового року та Різдва (відео)Скріншот

"Ми повинні згадувати тих, хто лежить в окопах, тих, хто потребує нашої молитовної підтримки. Це дуже важливо", - наголосив він.

Глава ПЦУ закликав проявляти любов до тих, хто не має власного будинку, а також до тих, хто на окупованих територіях втратив всі.

"Якщо ми будемо такими добрими, то побачимо, що світ, який частково лежить у злі, стає добрішим, гарнішим, тому що це залежить від кожного з нас", - сказав митрополит.

Епіфаній звернувся до українців напередодні Нового року та Різдва (відео)

Епіфаній звернувся до українців напередодні Нового року та Різдва (відео)Скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жителі села Стара Жадова Чернівецькій області розповіли, яким в дитинстві був митрополит Епіфаній.

Як повідомлялося, раніше патріарх Філарет докладно розповів про етапи створення ПЦУ - єдиної автокефальної помісної церкви.

Також ми писали про те, що архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря процес переходу православних громад і храмів з юрисдикції РПЦ в Україні до ПЦУ порівняв з декомунізацією.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

Новий рік 2019: як правильно загадати бажання, щоб воно збулося Українці назвали найважливіші свята
Новини України ЄпіфанійНовий рікРіздво
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся