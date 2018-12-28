Епіфаній звернувся до українців напередодні Нового року та Різдва (відео)

Відео: YouTube / Телеканал ZIK

Предстоятель української Православної церкви Єпіфаній (Сергій Думенко), який раніше заявив, що створення автокефальної церкви допоможе українцям повернути окуповані території на Донбасі та Крим, звернувся до українців із побажаннями напередодні Нового 2019 року і Різдва. Священнослужитель у п'ятницю, 28 грудня, в інтерв'ю на телеканалі Zik побажав, щоб надалі Господь благословив нашу Українську церкву і державу.

Митрополит зазначив, що ми повинні в ці дні по-особливому молитися за наших воїнів, які стоять на сторожі нашого миру.

Епіфаній сказав, що українцям доводиться святкувати Різдво Христове у складних умовах.

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"Ми повинні згадувати тих, хто лежить в окопах, тих, хто потребує нашої молитовної підтримки. Це дуже важливо", - наголосив він.

Глава ПЦУ закликав проявляти любов до тих, хто не має власного будинку, а також до тих, хто на окупованих територіях втратив всі.

"Якщо ми будемо такими добрими, то побачимо, що світ, який частково лежить у злі, стає добрішим, гарнішим, тому що це залежить від кожного з нас", - сказав митрополит.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жителі села Стара Жадова Чернівецькій області розповіли, яким в дитинстві був митрополит Епіфаній.

Як повідомлялося, раніше патріарх Філарет докладно розповів про етапи створення ПЦУ - єдиної автокефальної помісної церкви.

Також ми писали про те, що архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря процес переходу православних громад і храмів з юрисдикції РПЦ в Україні до ПЦУ порівняв з декомунізацією.

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Відео: РБК-Україна