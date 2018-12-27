"До Берлина еще далеко": Филарет рассказал о создании ПЦУ

Патриарх Филарет (фото: РБК-Украина)

Патриарх подчеркнул, что Господь создал такие условия, что другого пути в вопросе создания ПЦУ нет "ни у Константинопольского патриархата, ни у нашей власти"

Патриарх Филарет (Денисенко), бывший предстоятель Украинской православной церкви (Киевского патриархата), подробно рассказал об этапах создания единой автокефальной поместной церкви. Священнослужитель во Львове на вручении награды "За интеллектуальную отвагу" журнала "Ї" указал на эпохальное значение создания ПЦУ и сравнил процесс ее утверждения с событиями Второй мировой войны, сообщает "Еспресо ТВ".

Филарет отметил, что еще при СССР с началом перестройки при Горбачеве он поднял на Соборе вопрос на о расширении прав Украинской церкви. Тогда им удалось получить право на самостоятельность и независимость в управлении.

После 1991 года, уже в независимой Украине, Филарет пришел к мысли о необходимости полной автокефалии и совершенной независимости от Москвы и от российской церкви.

"И тогда я созвал Собор, Поместный Собор - не только епископы, но и духовенство и миряне. И мы единодушно провозгласили и каждый подписал, что требует автокефалии для Украинской церкви", - сказал он.

Фото: патриарх Филарет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Филарет добавил, что с тех пор начались на него гонения, и до сих пор его пытаются с того пути сбросить. А борьба за автокефалию длилась более четверти века, и хоть мало кто верил в успех, он был убежден, что цель достижима.

Патриарх подчеркнул, что за успех прежде всего надо благодарить Бога.

"Вот мы два десятилетия боролись за признание, а потом Господь создал такие условия, что другого пути нет - ни у Константинопольского патриархата, ни у нашей власти", - рассказал он.

Среди таких условий Филарет назвал созванный Вселенским патриархом собор, который Москва проигнорировала, что побудило патриарха Варфоломея обратить внимание на Украинскую церковь. Также он указал на начало российской военной агрессии и интервенцию в Украину.

"И президент увидел, какую роль сыграла церковь. Она помогла армии, вдохновила ее защищать украинскую землю, накормила...Поэтому президент подключился в процесс признания единой в Украине православной церкви и приложил свои усилия, когда казалось, что уже никакого движения дальше не будет", - сказал Филарет.

Патриарх Филарет (фото: УНИАН)

Он указал на то, что получение томоса об автокефалии будет иметь эпохальное значение не только для Украины, но и для всего мира.

Патриарх заметил, что опускать руки на этом не надо, так как борьба не закончилась.

Также Филарет сообщил своим архиереям и духовенству о процессе утверждения ПЦУ, что "это победа под Сталинградом, но до Берлина еще далеко. Еще будет Курская дуга".

Так, священнослужитель указал про серьезную проблему коррупции в Украине, которую поныне не удается победить.

Как сообщалось, ранее патриарх Филарет объяснил, почему он снял свою кандидатуру во время избрания митрополита на Объединительном соборе 15 декабря.

Также мы писали о том, что патриарх Филарет рассказал, почему надел на Объединительный собор повседневный головной убор скуфью вместо патриаршего куколя.

Добавим, что в интернете появилась карта, отображающая перешедшие под юрисдикцию Православной церкви Украины общины УПЦ Московского патриархата.

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Видео: РБК-Украина