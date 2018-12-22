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"Я для них - не патриарх": Филарет рассказал о дресс-коде на Соборе УПЦ

STYLERПерсона    22.12.2018 - 18:02

Видео: (youtube.com/Радіо Свобода)

На Объединительном соборе УПЦ патриарх Филарет появился в повседневной скуфье вместо патриаршего куколя. О причинах необычного для главы церкви внешнего вида Филарет рассказал в интервью "Радио Свобода"

Патриарх Филарет объяснил, почему надел на Объединительный собор по созданию единой поместной православной церкви повседневный головной убор скуфью вместо патриаршего куколя. По его словам, это было требованием представителя Вселенского патриарха, митрополита Галльского Эммануила.

"Это было связано с требованием митрополита Эммануила. Объяснял это тем, что я для них - не патриарх. А поскольку Собор был под его руководством, то они объясняли, что не может быть на Соборе патриарха", - сказал он.

Напмоним, что неделю назад, 15 декабря в Украине состоялся Объединительный собор украинской православной церкви, на которой был объявлен митрополит УППЦ. Патриарх Филарет для участия в великом для церкви дне выбрал скуфью вместо патриаршего куколя.

Также Филарет опроверг заявления митрополита Луцкого и Волынского Михаила о шантаже во время избрания предстоятеля Православной церкви Украины. По его словам, митрополита не шантажировали, а "уговаривали" снять свою кандидатуру.

Напомним, что российские пранкеры позвонили предстоятелю Православной церкви Украины. Кремлевские спецслужбы, прикрывшись именем депутата Европейского парламента, пытались в разговоре спровоцировать предстоятеля Православной Церкви Украины (ПЦУ) Епифания. 

Ранее Филарет назвал основные качества митрополита Епифания.

Видео: РБК-Украина

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