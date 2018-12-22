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"Я для них - не патріарх": Філарет розповів про дрес-код на Соборі УПЦ

STYLERПерсона    22.12.2018 - 18:02

Відео: (youtube.com/Радіо Свобода)

Тиждень тому, 15 грудня в Україні відбувся Об'єднавчий собор української православної церкви, на якому було оголошено митрополита УППЦ. Патріарх Філарет для участі у великому для церкви дні обрав скуфью замість патріаршого куколю. Про причини незвичайного для глави церкви зовнішнього вигляду Філарет розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Патріарх Філарет пояснив, чому одягнув на Об'єднавчий собор по створенню єдиної помісної православної церкви повсякденний головний убір скуфью замість патріаршого куколю. За його словами, це було вимогою представника Вселенського патріарха, митрополита Галльського Еммануїла.

"Це було пов'язане з вимогою митрополита Емануїла. Пояснював це тим, що я для них - не патріарх. А оскільки Собор був під його керівництвом, то вони пояснювали, що не може бути на Соборі патріарха", - сказав він.

Також Філарет спростував заяви митрополита Луцького і Волинського Михаїла про шантаж під час обрання предстоятеля Православної церкви України. За його словами, митрополита не шантажували, а "вмовляли" зняти свою кандидатуру.

Нагадаємо, що російські пранкери зателефонували предстоятелю Православної церкви України.

Раніше Філарет назвав основні якості митрополита Єпіфанія.

Відео: РБК-Україна

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