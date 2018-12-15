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Филарет? Кто возглавит новую украинскую церковь (документ)

STYLERЖизнь    15.12.2018 - 11:42
Филарет? Кто возглавит новую украинскую церковь (документ)
Филарет (фото: РБК-Украина)

Филарет прибыл на Объединительный собор в облачении митрополита

В Киеве 15 декабря проходит  Объединительный собор, на котором будут выбирать главу новой украинской церкви.

Как известно, согласно проекту устава Автокефальной украинской церкви, который был утвержден синодом Вселенского патриархата, возглавить УПЦ должен предстоятель с титулом Митрополит Киевский, а не Патриарх.

Филарет? Кто возглавит новую украинскую церковь (документ)

Устав (romfea.gr)

Интересно, что на историческое событие, который которое пройдет в Софийском соборе, пришел и действующий глава УПЦ КП - Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет. Но пришел он в новом головном уборе - сменил свой белый "патриарший" куколь на митрополичий клобук (облачение монаха малой схимы в православии).

 

Патриарх Филарет в новом головном уборе (фото: facebook.com/svoboda.km)

Ввиду того, что главой УПЦ должен стать именно митрополит, а не патриарх, то не исключено, что Филарет претендует на эту должность.

Филарет? Кто возглавит новую украинскую церковь (документ)

Филарет в куколе (фото: РБК-Украина)

Напомним, что участвовать в Объединительном соборе будут 192 делегата: 126 от УПЦ КП, 36 от УАПЦ и 30 от УПЦ МП. Все они получили от Варфоломея официальное приглашение.

Ранее Styler собрал интересные факты про митрополита Епифания, который также претендует на пост главы новой украинской церкови.

Тем временем тысячи украинцев ждут Объединительный собор в Киеве.

Видео: РБК-Украина

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