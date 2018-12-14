Епіфаній: цікаві факти про можливого главу нової української церкви

Митрополит Епіфаній (фото: facebook.com/epifaniy)

Митрополит жив у Афінах, любить читати Сковороду, допомагає українським воїнам і завжди вірив у створення помісної церкви

Архієрейський Собор УПЦ КП підтримав кандидатуру митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на посаду предстоятеля помісної української православної церкви.

Styler зібрав цікаві факти про митрополита, який вже 15 грудня може очолити нову українську церкву.

Митрополит Епіфаній (фото: facebook.com/epifaniy)

Епіфаній (в миру Сергій Петрович Думенко) народився 3 лютого 1979 року у Одеській області. Дитинство і юність майбутнього священослужителя пройшли на Буковині. Після школи Думенко поступив у Київську Духовну Семінарію, яку закінчив з першим розрядом. Згодом вступив на навчання до Київської Духовної Академії.

Свого часу був редактором інтернет-проекту "Рівне Православне" і членом редколегії церковно-релігійної газети "Духовна нива". Є членом Національної спілки журналістів.

Рік перебував у Греції, де стажувався у Афінському національному університеті на Філософському факультеті.

У 2008 році Епіфаній був призначений намісником Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря у Києві.

Про те, що в країні мусить бути створена своя Помісна Українська Православна Церква митрополит говорив ще у 2013 році.

Митрополит Епіфаній (фото: facebook.com/epifaniy)

Релігійні аналітики називали Думенка, який пройшов шлях від мирянина до постійного члена Священного Синоду УПЦ КП всього за 2,5 роки, одним з найбільш перспективних архієреїв Київського патріархату, здатних згодом очолити УПЦ.

Серед улюблених художніх творів Епіфанія - книга Генрика Сенкевича "Quo vadis" чи "Камо грядеши". Також подобаються твори Григорія Сковороди, бо "там багато християнської мудрості".

У 2015-му радив представникам УПЦ МП "очиститися від кремлівських паразитів".

Від самого початку війни Епіфаній допомагає і підтримує українську армію та родини бійців.

Нагороджений орденом "За заслуги" ІІ і III ступенів.

Митрополит Епіфаній (фото: facebook.com/epifaniy)

Додамо, що Вселенський патріарх вручить томос про автокефалію майбутньому главі помісної православної церкви в Константинополі 6 січня 2019 року.

Раніше ми розповідали про те, якою буде автокефальна православна церква і хто її очолить.