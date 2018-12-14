Епифаний: интересные факты о возможном главе новой украинской церкви

Митрополит Епифаний (фото: facebook.com/epifaniy)

Митрополит жил в Афинах, любит читать Сковороду, помогает украинским воинам и всегда верил в создание поместной церкви

Архиерейский Собор УПЦ КП поддержал кандидатуру митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на должность предстоятеля поместной украинской православной церкви.

Styler собрал интересные факты о митрополите, который уже 15 декабря может возглавить новую украинскую церковь.

Митрополит Епифаний (фото: facebook.com/epifaniy)

Епифаний (в миру Сергей Петрович Думенко) родился 3 февраля 1979 года в Одесской области. Детство и юность будущего священнослужителя прошли на Буковине. После школы Думенко поступил в Киевскую Духовную Семинарию, которую окончил с первым разрядом. Впоследствии поступил на учебу в Киевскую Духовную Академию.

В свое время был редактором интернет-проекта "Ровно Православное" и членом редколлегии церковно-религиозной газеты "Духовная нива". Является членом Национального союза журналистов.

Год находился в Греции, где стажировался в Афинском национальном университете на Философском факультете.

В 2008 году Епифаний был назначен наместником Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря в Киеве.

О том, что в стране должна быть создана своя Поместная Украинская Православная Церковь митрополит говорил еще в 2013 году.

Митрополит Епифаний (фото: facebook.com/epifaniy)

Религиозные аналитики называли Думенко, который прошел путь от мирянина до постоянного члена Священного Синода УПЦ КП всего за 2,5 года, одним из наиболее перспективных архиереев Киевского патриархата, способных впоследствии возглавить УПЦ.

Среди любимых художественных произведений Епифания - книга Генрика Сенкевича "Quo vadis" или "Камо грядеши". Также нравятся произведения Григория Сковороды, потому что "там много христианской мудрости".

В 2015-м советовал представителям УПЦ МП "очиститься от кремлевских паразитов".

С самого начала войны Епифаний помогает и поддерживает украинскую армию и семьи бойцов.

Награжден орденом "За заслуги" II и III степеней.

Митрополит Епифаний (фото: facebook.com/epifaniy)

Добавим, что Вселенский патриарх вручит томос об автокефалии будущем главе поместной православной церкви в Константинополе 6 января 2019 года.

Ранее мы рассказывали о том, какой будет автокефальная православная церковь и кто ее возглавит.