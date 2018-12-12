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Об'єднавчий собор: нову українську церкву показали в інфографіці

STYLERЖиття    12.12.2018 - 11:36
Об'єднавчий собор: нову українську церкву показали в інфографіці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Стало відомо, хто може очолити автокефальну православну церкву

Об'єднавчий Собор за автокефалію УПЦ відбудеться 15 грудня. В цей день єпископи повинні обрати предстоятеля церкви, який пізніше отримає томос від Константинопольського патріарха Варфоломія.

До речі, саме питання того, хто стане главою нової української церкви, турбує багатьох. Багато експертів вважають фаворитом нинішнього главу УПЦ КП Філарета. Але, за інформацією ЗМІ, 89-річний патріарх не буде балотуватися на посаду предстоятеля. Сам Філарет озвучить своє остаточне рішення тільки на Соборі.

Також українські ЗМІ пишуть, що нову українську церкву можуть очолити 39-річний патріарший намісник з УПЦ КП Епіфаній (Думенко) (він вважається одним з близьких соратників Філарета), і митрополит Луцький і Волинський Михаїл (Зінкевич). Не можна виключати і появи інших претендентів, у тому числі - з УПЦ МП.

Видання "Слово і Діло" в інфографіці показало, якою буде автокефальна православна церква і хто її очолить.

Об'єднавчий собор: нову українську церкву показали в інфографіці

Інфографіка (slovoidilo.ua)

Нагадаємо, що УПЦ КП планує узгодити з представником Варфоломія всі питання для успішного Об'єднавчого собору.

Відео: РБК-Україна

 

В очікуванні Собору: якою буде автокефальна православна церква в Україні та хто її очолить В УПЦ (МП) заявили, що не визнають рішення Об'єднавчого собору
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