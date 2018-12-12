ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Объединительный собор: новую украинскую церковь показали в инфографике

STYLERЖизнь    12.12.2018 - 11:36
Объединительный собор: новую украинскую церковь показали в инфографике
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Стало известно, кто может возглавить автокефальную православную церковь

 

Объединительный Собор по автокефалии УПЦ состоится 15 декабря. В этот день епископы должны избрать предстоятеля церкви, который позже получит томос от Константинопольского патриарха Варфоломея.

К слову, именно вопрос того, кто станет главой новой украинской церкви, тревожит многих. Многие эксперты считают фаворитом нынешнего главу УПЦ КП Филарета. Но, по информации СМИ, 89-летний патриарх не будет баллотироваться на пост предстоятеля. Сам Филарет озвучит свое окончательное решение только на Соборе.

Также украинские СМИ пишут, что новую украинскую церковь могут возглавить 39-летний патриарший наместник из УПЦ КП Епифаний (Думенко) (он считается одним из близких соратников Филарета), и митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич). Нельзя исключать и появления других претендентов, в том числе - УПЦ МП.

Издание "Слово и Дело" в инфографике показало, какой будет автокефальная православная церковь и кто ее возглавит.

Объединительный собор: новую украинскую церковь показали в инфографике

Инфографика (slovoidilo.ua)

Напомним, что УПЦ КП планирует согласовать с представителем Варфоломея все вопросы для успешного Объединительного собора.

Видео: РБК-Украина

 

В ожидании Собора: какой будет автокефальная православная церковь в Украине и кто ее возглавит В УПЦ (МП) заявили, что не признают решения Объединительного собора
Новости Украины ТомосУкраинская платформа "Собор"УПЦ
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь