Объединительный собор: новую украинскую церковь показали в инфографике

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Стало известно, кто может возглавить автокефальную православную церковь

Объединительный Собор по автокефалии УПЦ состоится 15 декабря. В этот день епископы должны избрать предстоятеля церкви, который позже получит томос от Константинопольского патриарха Варфоломея.

К слову, именно вопрос того, кто станет главой новой украинской церкви, тревожит многих. Многие эксперты считают фаворитом нынешнего главу УПЦ КП Филарета. Но, по информации СМИ, 89-летний патриарх не будет баллотироваться на пост предстоятеля. Сам Филарет озвучит свое окончательное решение только на Соборе.

Также украинские СМИ пишут, что новую украинскую церковь могут возглавить 39-летний патриарший наместник из УПЦ КП Епифаний (Думенко) (он считается одним из близких соратников Филарета), и митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич). Нельзя исключать и появления других претендентов, в том числе - УПЦ МП.

Издание "Слово и Дело" в инфографике показало, какой будет автокефальная православная церковь и кто ее возглавит.

Инфографика (slovoidilo.ua)

Напомним, что УПЦ КП планирует согласовать с представителем Варфоломея все вопросы для успешного Объединительного собора.

Видео: РБК-Украина