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Філарет? Хто очолить нову українську церкву (документ)

STYLERЖиття    15.12.2018 - 11:42
Філарет? Хто очолить нову українську церкву (документ)
Філарет (фото: РБК-Україна)

Філарет прибув на Об'єднавчий собор в одяганні митрополита

У Києві 15 грудня проходить Об'єднавчий собор, на якому обиратимуть голову нової української церкви.

Як відомо, згідно проектом статуту Автокефальної української церкви, який був затверджений синодом Вселенського патріархату, очолити УПЦ повинен предстоятель з титулом Митрополит Київський, а не Патріарх.

Філарет? Хто очолить нову українську церкву (документ)

Статут (romfea.gr)

Цікаво, що на історичну подію, яка пройде в Софійському соборі, прийшов і чинний глава УПЦ КП - Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Але прийшов він в новому головному уборі - змінив свій білий "патріарший" кукіль на митрополичий клобук (одяг ченця малої схими в православ'ї).

 

Патріарх Філарет в новому головному уборі (фото: facebook.com/svoboda.km)

З огляду на те, що главою УПЦ повинен стати саме митрополит, а не патріарх, то не виключено, що Філарет претендує на цю посаду.

Філарет? Хто очолить нову українську церкву (документ)

Філарет в куколі (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що брати участь в Об'єднавчому соборі будуть 192 делегати: 126 від УПЦ КП, 36 від УАПЦ і 30 від УПЦ МП. Всі вони отримали від Варфоломія офіційне запрошення.

Раніше Styler зібрав цікаві факти про митрополита Епіфанія, який також претендує на пост глави нової української церкви.

Тим часом тисячі українців чекають Об'єднавчий собор у Києві.

Відео: РБК-Україна

Об'єднавчий собор: головне "Народжується Історія": що відбувається біля Софії Київської (фото)
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