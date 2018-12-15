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Тысячи украинцев ждут Объединительный собор в Киеве (фоторепортаж)

STYLERЖизнь    15.12.2018 - 09:55
Тысячи украинцев ждут Объединительный собор в Киеве (фоторепортаж)
Объединительный собор в Киеве (фото: РБК-Украина)

Украина - в шаге от появления поместной церкви

15 декабря в Киеве начнется Объединительный собор. На Софийской площади уже собрались тысячи людей со всей Украины, которые с нетерпением ждут объявления имени председателя новой украинской церкви и на предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

Здесь присутствуют прихожане разных церквей. На Софийскую площадь людей пропускают через рамки безопасности. Также здесь установлен большой экран, на котором будут транслировать открытую часть важного для страны мероприятия.

 

Объединительный собор в Киеве (фото: РБК-Украина)

Добавим, что участвовать в соборе будут 192 делегата. УПЦ КП соберут 126, из которых 42 епископа, 42 священника и 42 мирянина. От УАПЦ - 12 архиереев, 12 священников и 12 мирян. Из представителей УПЦ МП будет 10 епископов, 10 священников и 10 мирян. Все участники собора получили от Варфоломея официальное приглашение, согласно которому каждый из них может взять с собой одного священника и одного мирянина.

Ранее Styler собрал интересные факты про митрополита Епифания, который уже в субботу, 15 декабря, может возглавить новую украинскую церковь

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