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Тисячі українців чекають на Об'єднавчий собор у Києві (фоторепортаж)

STYLERЖиття    15.12.2018 - 09:55
Тисячі українців чекають на Об'єднавчий собор у Києві (фоторепортаж)
Об'єднавчий собор в Києві (фото: РБК-Україна)

Україна - за крок до появи помісної церкви

15 грудня у Києві розпочнеться Об’єднавчий собор. На Софійській площі уже зібралися тисячі людей з усієї України, які з нетерпінням чекають на оголошення імені голови нової української церкви та на надання автокефалії Українській православній церкві.

Тут присутні парафіяни різних церков. На Софійську площу людей пропускають через рамки безпеки. Також тут встановлено великий екран, на якому транслюватимуть відкриту частину важливого для країни заходу.

 

Об'єднавчий собор в Києві (фото: РБК-Україна)

Додамо, що брати участь в соборі будуть 192 делегата. З УПЦ КП зберуть 126, з яких 42 єпископа, 42 священика і 42 мирянина. Від УАПЦ - 12 архієреїв, 12 священиків і 12 мирян. З представників УПЦ МП буде 10 єпископів, 10 священиків і 10 мирян. Всі учасники собору отримали від Варфоломія офіційне запрошення, згідно з яким кожен з них може взяти з собою одного священика і одного мирянина.

Раніше Styler зібрав цікаві факти про митрополита Епіфанія, який вже у суботу, 15 грудня, може очолити нову українську церкву

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