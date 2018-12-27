"До Берліна ще далеко": Філарет розповів про створення ПЦУ

Патріарх Філарет (фото: РБК-Україна)

Патріарх наголосив, що Господь створив такі умови, що іншого шляху в питанні створення ПЦУ немає "ані у Константинопольського патріархату, ані у нашої влади"

Патріарх Філарет (Денисенко), колишній предстоятель Української православної церкви (Київського патріархату), докладно розповів про етапи створення єдиної автокефальної помісної церкви. Священнослужитель у Львові на вручення нагороди "За інтелектуальну відвагу" журналу "Ї" вказав на епохальне значення створення ПЦУ і порівняв процес її затвердження з подіями Другої світової війни, повідомляє "Еспресо ТБ".

Філарет зазначив, що ще при СРСР з початком перебудови при Горбачові він підняв на Соборі питання про розширення прав Української церкви. Тоді їм вдалося отримати право на самостійність і незалежність в управлінні.

Після 1991 року, вже в незалежній Україні, Філарет прийшов до думки про необхідність повної автокефалії і повної незалежності від Москви і від російської церкви.

"І тоді я скликав Собор, Помісний Собор - не тільки єпископи, але й духовенство і миряни. І ми одностайно проголосили і кожен підписав, що вимагає автокефалії для Української церкви", - сказав він.

Фото: патріарх Філарет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Філарет додав, що з тих пір почалися на нього гоніння, і досі його намагаються з того шляху скинути. А боротьба за автокефалію тривала понад чверть століття, і хоч мало хто вірив в успіх, він був переконаний, що мета досяжна.

Патріарх наголосив, що за успіх перш за все треба дякувати Богові.

"Ось ми два десятиліття боролися за визнання, а потім Господь створив такі умови, що іншого шляху немає - ані у Константинопольського патріархату, ані у нашої влади", - розповів він.

Серед таких умов Філарет назвав скликаний собор Вселенським патріархом, який Москва проігнорувала, що спонукало патріарха Варфоломія звернути увагу на Українську церкву. Також він вказав на початок російської військової агресії та інтервенцію в Україну.

"І президент побачив, яку роль зіграла церква. Вона допомогла армії, надихнула її захищати українську землю, нагодувала...президент підключився до процесу визнання єдиної в Україні православної церкви і доклав свої зусилля, коли здавалося, що вже ніякого руху далі не буде", - сказав Філарет.

Патріарх Філарет (фото: УНІАН)

Він вказав на те, що отримання томосу про автокефалію матиме епохальне значення не тільки для України, але і для всього світу.

Патріарх зауважив, що опускати руки на цьому не треба, оскільки боротьба не закінчилася.

Також Філарет повідомив своїм архиєреям і духовенству щодо процесу затвердження ПЦУ, що "це перемога під Сталінградом, але до Берліна ще далеко. Ще буде Курська дуга".

Так, священнослужитель зазначив про серйозну проблему корупції в Україні, яку досі не вдається перемогти.

Як повідомлялося, раніше патріарх Філарет пояснив, чому він зняв свою кандидатуру під час обрання митрополита на Об'єднавчому соборі 15 грудня.

Також ми писали про те, що патріарх Філарет розповів, чому надів на Об'єднавчий собор повсякденний головний убір скуфью замість патріаршого куколю.

Додамо, що в інтернеті з'явилася карта, що відображає перейшли під юрисдикцію Православної церкви громади України УПЦ Московського патріархату.

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Відео: РБК-Україна