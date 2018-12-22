Порошенко использовал всю силу и мудрость, чтобы нам предоставили Томос, - Филарет

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Филарет назвал причину "уничтожения" украинской церкви

Во время проведения Форума общественных организаций Львовской области "Возвращение к вере родителей" выступил Священнейший и Блаженнейший Филарет – Патриарх Киевский и всея Руси-Украины. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной организации

Так, он поздравил всех с предоставлением Томоса Украине.

"Я, прежде всего, поздравляю всех с этим знаменательным событием – объединением трех украинских церквей в Единую независимую православную автокефальную церковь. Это событие имеет эпохальное значение. Без Единой православной церкви, признанной всем православным миром, украинское государство долго существовать бы не смогло, потому что каждая страна должна иметь крепкую духовную основу. И ней является православная церковь, как наиболее большая в Украине, Греко-католическая церковь и другие христианские церкви", - сказал Филарет.

В то же время Филарет уточнил, почему Москва решила "уничтожить" украинскую церковь.

"Наш противник хорошо знает, что если не будет крепкого фундамента, если мы будем строить государство на песке, то дом этот долго не простоит. А нужно построить на местном фундаменте. И поэтому, в самом начал, Москва, когда не могла меня сломить, разделила украинскую церковь, которая тогда была единой, на три части. И мы понимали, что пока не объединимся, будет идти борьба. И поэтому неоднократно обращались к Вселенскому Патриарху с просьбой предоставить статут украинской церкви автокефальной, но, несмотря на то, что и все президенты это поддерживали, ничего не могли сделать", - подчеркнул он.

Также Филарет рассказал о роли Порошенко в предоставлении Томоса.

"Когда ситуация изменилась и президентом стал Порошенко, то он использовал всю силу, всю свою мудрость для того, чтобы переубедить Вселенского Патриарха предоставить Томос об автокефалии украинской церкви. Много раз встречался, переубеждал и в результате – Вселенский Патриарх согласился", - уточнил он.

Видео: Филарет о роли Порошено в предоставлении Томоса (Youtube-канал/Львовская ОГА)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что митрополит Епифаний обратился к Онуфрию с предложением о диалоге.

А также рассказывали о том, что в сети украинцы высказались о новом названии УПЦ МП.