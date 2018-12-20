"Теперь Онуфрий стал конкурентом Кирилла": сеть о новом названии УПЦ МП

Фото: коллаж РБК-Украина

Председатель парламента отправил закон №5309 на подпись президенту

Украинцы живо отреагировали на принятый Верховной Радой и подписанный спикером закон №5309, обязующий Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименоваться на Русскую православную церковь.

Напомним, что за закон проголосовали 240 нардепов.

Согласно документу, религиозные организации с центрами в РФ в своем полном официальном названии должны будут отражать название того религиозного центра, частью которого они являются.

Епископ УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря, который призывал нардепов принять данный законопроект, довольно лаконично выразил в соцсети Facebook радость после его принятия.

"Проект 5309 принят!", - прокомментировал новость спикер Филарета.

Скриншот: facebook.com/yevstr

Но подписчики патриархата очень живо отреагировали на его пост и отметили, что принятый закон "спаведливо указывает реальное название" УПЦ МП:

"Наконец-то!";

"Справедливо, пусть носят то имя, кого представляют";

"Рано вы радуетесь. В законе не прописан механизм его исполнения. Вечеря уже заявил, что название они не будут менять. И что дальше?";

"Все прописали. Дают три месяца на добровольное переименования. В случае отказа - государство принудительно изменит название";

"РПЦ ГРУ настоящее название";

Скриншот комментариев: facebook.com/yevstr

Кое-кто пишет, что теперь статус предстоятеля УПЦ МП Онуфрия снова изменился, и в настоящее время священнослужитель в определенной степени стал конкурентом главе РПЦ Кириллу:

"В РПЦ уже 2 "патриарха всего Московского царства". Теперь Онуфрий не только самозванец, но и конкурент Кириллу Гундяеву";

"Без нытиков никак? То ассоциации не будет, то безвиза не будет, то Томоса не будет... А оно все есть и все будет!";

"Теперь наконец-то волк называется волком, а не замаскированной овцой, как это было долго, в овечьей шкуре!";

Скриншот комментариев: facebook.com/yevstr

"Прекрасно!";

"Слава Богу! Так бесы бесновались...! Но с нами правда и Бог! Все! Как и должны называться РПЦ в Украину! У нас одна Украинская Православная Церковь! Спасибо парламенту!

"Слава Богу и Украине!";

Скриншот комментариев: facebook.com/yevstr

"Мне интересны имена 31 депутата, которые были против";

"На сайте ВР уже есть информация. Против - "Оппоблок" и несколько внефракционных (бывших "оппоблоковцев")...

Скриншот комментариев: facebook.com/yevstr

Народный депутат, председатель комитета ВРУ по иностранным делам Анна Гопко назвала переименование УПЦ МП на РПЦ "важным законом":

"На встрече депутатов с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Евстратий Зоря отметил, что мы находимся в состоянии трансформации. Еще неделю назад были три ветви православных, а сейчас единая поместная православная церковь Украины.

Важный закон как раз приняла ВР относительно указания принадлежности церквей Московского патриархата в РФ.

После Года Божьего Слова в Украине, 2019-й станет по решению Всеукраинской орады церквей Годом семьи", - говорится в публикации на Facebook-странице.

Скрин: facebook.com/hanna.hopko

Отметим, что законопроект разработан с целью обеспечения госбезопасности и суверенитета Украины, а также с целью обеспечения общества полной и достоверной информации.

"Никакое оно не Русское, а российское. Русь - Киевская";

"У нас еще терпимо относятся к иностранной церкви"...

Скриншот комментариев: facebook.com/www.rbc.ua

Как сообщалось ранее, в сети по-разному отнеслись к назначению 15 декабря на Объединительном соборе Епифания предстоятелем автокефальной церкви, учитывая его возраст, происхождение и другие факторы.

Также мы писали о том, что митрополит Симеон (Шостацкий) рассказал о потоке желчи со стороны священнослужителей, которые набросились на него из-за того, что он перешел из Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Добавим, что митрополит Семион отметил, что Московскому патриархату в Украине было поручено убрать всех "националистов" еще до объединительного Собора.

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Видео: РБК-Украина