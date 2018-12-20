"Теперь Онуфрий стал конкурентом Кирилла": сеть о новом названии УПЦ МП

Председатель парламента отправил закон №5309 на подпись президенту
Украинцы живо отреагировали на принятый Верховной Радой и подписанный спикером закон №5309, обязующий Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименоваться на Русскую православную церковь.
Напомним, что за закон проголосовали 240 нардепов.
Согласно документу, религиозные организации с центрами в РФ в своем полном официальном названии должны будут отражать название того религиозного центра, частью которого они являются.
Епископ УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря, который призывал нардепов принять данный законопроект, довольно лаконично выразил в соцсети Facebook радость после его принятия.
"Проект 5309 принят!", - прокомментировал новость спикер Филарета.
Скриншот: facebook.com/yevstr
Но подписчики патриархата очень живо отреагировали на его пост и отметили, что принятый закон "спаведливо указывает реальное название" УПЦ МП:
"Наконец-то!";
"Справедливо, пусть носят то имя, кого представляют";
"Рано вы радуетесь. В законе не прописан механизм его исполнения. Вечеря уже заявил, что название они не будут менять. И что дальше?";
"Все прописали. Дают три месяца на добровольное переименования. В случае отказа - государство принудительно изменит название";
"РПЦ ГРУ настоящее название";
Скриншот комментариев: facebook.com/yevstr
Кое-кто пишет, что теперь статус предстоятеля УПЦ МП Онуфрия снова изменился, и в настоящее время священнослужитель в определенной степени стал конкурентом главе РПЦ Кириллу:
"В РПЦ уже 2 "патриарха всего Московского царства". Теперь Онуфрий не только самозванец, но и конкурент Кириллу Гундяеву";
"Без нытиков никак? То ассоциации не будет, то безвиза не будет, то Томоса не будет... А оно все есть и все будет!";
"Теперь наконец-то волк называется волком, а не замаскированной овцой, как это было долго, в овечьей шкуре!";
Скриншот комментариев: facebook.com/yevstr
"Прекрасно!";
"Слава Богу! Так бесы бесновались...! Но с нами правда и Бог! Все! Как и должны называться РПЦ в Украину! У нас одна Украинская Православная Церковь! Спасибо парламенту!
"Слава Богу и Украине!";
Скриншот комментариев: facebook.com/yevstr
"Мне интересны имена 31 депутата, которые были против";
"На сайте ВР уже есть информация. Против - "Оппоблок" и несколько внефракционных (бывших "оппоблоковцев")...
Скриншот комментариев: facebook.com/yevstr
Народный депутат, председатель комитета ВРУ по иностранным делам Анна Гопко назвала переименование УПЦ МП на РПЦ "важным законом":
"На встрече депутатов с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Евстратий Зоря отметил, что мы находимся в состоянии трансформации. Еще неделю назад были три ветви православных, а сейчас единая поместная православная церковь Украины.
Важный закон как раз приняла ВР относительно указания принадлежности церквей Московского патриархата в РФ.
После Года Божьего Слова в Украине, 2019-й станет по решению Всеукраинской орады церквей Годом семьи", - говорится в публикации на Facebook-странице.
Скрин: facebook.com/hanna.hopko
Отметим, что законопроект разработан с целью обеспечения госбезопасности и суверенитета Украины, а также с целью обеспечения общества полной и достоверной информации.
"Никакое оно не Русское, а российское. Русь - Киевская";
"У нас еще терпимо относятся к иностранной церкви"...
Скриншот комментариев: facebook.com/www.rbc.ua
Как сообщалось ранее, в сети по-разному отнеслись к назначению 15 декабря на Объединительном соборе Епифания предстоятелем автокефальной церкви, учитывая его возраст, происхождение и другие факторы.
Также мы писали о том, что митрополит Симеон (Шостацкий) рассказал о потоке желчи со стороны священнослужителей, которые набросились на него из-за того, что он перешел из Московского патриархата в Православную церковь Украины.
Добавим, что митрополит Семион отметил, что Московскому патриархату в Украине было поручено убрать всех "националистов" еще до объединительного Собора.
Видео: РБК-Украина