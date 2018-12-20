"Тепер Онуфрій став конкурентом Кирила": мережа про нову назву УПЦ МП

Фото: колаж РБК-Україна

Голова парламенту відправив закон №5309 на підпис президенту

Українці жваво відреагували на ухвалений Верховною Радою та підписаний спікером закон №5309, що зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) перейменуватися на Російську православну церкву.

Нагадаємо, що за закон проголосували 240 нардепів.

Згідно із документом, релігійні організації з центрами в РФ у своїй повній офіційній назві повинні будуть відображати назву того релігійного центру, частиною якого вони є.

Єпископ УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря, який закликав нардепів схвалити даний законопроект, досить лаконічно висловив у соцмережі Facebook радість після його прийняття.

"Проект 5309 прийнято!", - прокоментував новину спікер Філарета.

Скріншот: facebook.com/yevstr

Але підписники патріархату дуже жваво відреагували на його пост і відзначили, що прийнятий закон "спаведливо вказує реальну назву" УПЦ МП:

"Нарешті!";

"Справедливо, хай носять ім'я, кого представляють";

"Рано ви радієте. У законі не прописаний механізм його виконання. Вечеря вже заявив, що назву вони не будуть змінювати. І що далі?";

"Все прописали. Дають три місяці на добровільне перейменування. У разі відмови - держава примусово змінить назву";

"РПЦ ГРУ справжня назва";

Скріншот коментарів: facebook.com/yevstr

Дехто пише, що тепер статус предстоятеля УПЦ МП Онуфрія знову змінився, і в даний час священнослужитель певною мірою став конкурентом главі РПЦ Кирилу:

"В РПЦ вже 2 "патріарха всього Московського царства". Тепер Онуфрій не тільки самозванець, але і конкурент Кирилу Гундяєву";

"Без скигликів ніяк? Асоціації не буде, то безвиза не буде, то Томосу не буде... А воно все є і все буде!";

"Тепер нарешті вовк називається вовком, а не замаскованої вівцею, як це було довго, в овечій шкурі!";

Скріншот коментарів: facebook.com/yevstr

"Чудово!";

"Слава Богу! Так біси біснувалися...! Але з нами правда і Бог! Всі! Як і повинні називатися РПЦ в Україну! У нас одна Українська Православна Церква! Дякувати парламенту!

"Слава Богу і Україні!";

Скріншот коментарів: facebook.com/yevstr

"Мені цікаві імена 31 депутата, які були проти";

"На сайті ВР вже є інформація. Проти - "Оппоблок" та кілька позафракційних (колишніх "оппоблоковцев")...

Скріншот коментарів: facebook.com/yevstr

Народний депутат, голова комітету ВРУ у закордонних справах Ганна Гопко назвала перейменування УПЦ МП на РПЦ "важливим законом":

"На зустрічі депутатів з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій Євстратій Зоря зазначив, що ми перебуваємо у стані трансформації. Ще тиждень тому були три гілки православних, а зараз єдина помісна православна церква України.

Важливий закон якраз прийняла ВР щодо зазначення належності церков Московського патріархату в РФ.

Після Року Божого Слова в Україні, 2019-й стане за рішенням Всеукраїнської оради церков Роком сім'ї", - йдеться в публікації на Facebook-сторінці.

Скрін: facebook.com/hanna.hopko

Зазначимо, що законопроект розроблено з метою забезпечення державної безпеки і суверенітету України, а також з метою забезпечення суспільства повної і достовірної інформації.

"Ніяке воно не Російське, а російське. Русь - Київська";

"У нас ще терпимо ставляться до іноземної церкви"...

Скріншот коментарів: facebook.com/www.rbc.ua

Як повідомлялося раніше, в мережі по-різному поставилися до призначення 15 грудня на Об'єднавчому соборі Єпіфанія предстоятель автокефальної церкви, враховуючи його вік, походження та інші фактори.

Також ми писали про те, що митрополит Симеон (Шостацький) розповів про потік жовчі з боку священнослужителів, які накинулися на нього з-за того, що він перейшов з Московського патріархату в Православну церкву України.

Додамо, що митрополит Семион зазначив, що Московському патріархату в Україні було доручено прибрати всіх "націоналістів" ще до об'єднавчого Собору.

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Відео: РБК-Україна