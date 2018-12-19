"Позвонили из Москвы": стало известно о "чистке националистов" в УПЦ МП

Митрополит Семион (фото: РБК-Украина)

Онуфрий якобы был не в курсе таких указаний из столицы России

Московскому патриархату в Украине было поручено убрать всех "националистов" еще до объединительного Собора. Об этом рассказал митрополит Семион в интервью изданию "The Бабель".

По его словам, "националистами" в Московском патриархате считаются все, кто поддерживал создание помесной церкви и приветствует ПЦУ.

"Мы еще до Собора получили информацию, что в нашу церковь позвонили из Москвы и сказали, что должна пройти "чистка всех националистов", как нас называют", - отметил он.

По словам Семиона, митрополит Онуфрий говорил, что он не в курсе об этом, но они понимали, что даже без участия в Соборе могут попасть под раздачу.

Напомним, что митрополит Симеон также рассказал о потоке желчи со стороны священнослужителей из-за того, что он перешел в Православную церковь Украины из Московского патриархата.

По его словам, оскорбления и угрозы поступили со стороны архиереев, священников и верующих МП.

Ранее сообщалось, что Епифаний назвал количество приходов Православной церкви Украины.

Мы также сообщали о том, что Ватикан признал Православную церковь Украины и ее главу митрополита Епифания.

Видео: РБК-Украина