"Подзвонили з Москви": стало відомо про "чистку націоналістів" в УПЦ МП

Митрополит Семион (фото: РБК-Україна)

Онуфрій нібито був не в курсі таких вказівок зі столиці Росії

Московському патріархату в Україні було доручено прибрати всіх "націоналістів" ще до об'єднавчого Собору. Про це розповів митрополит Семион в інтерв'ю виданню "The Бабель".

За його словами, "націоналістами" в Московському патріархаті вважаються всі, хто підтримував створення помісної церкви і вітає ПЦУ.

"Ми ще до Собору отримали інформацію, що в нашу церкву подзвонили з Москви і сказали, що повинна пройти "чистка всіх націоналістів", як нас називають", - зазначив він.

За словами Семіона, митрополит Онуфрій говорив, що він не в курсі про це, але вони розуміли, що навіть без участі в Соборі можуть потрапити під роздачу.

Нагадаємо, що митрополит Симеон також розповів про потік жовчі з боку священнослужителів через те, що він перейшов у Православну церкву України з Московського патріархату.

За його словами, образи і погрози надійшли з боку архієреїв, священиків та віруючих МП.

Раніше повідомлялося, що Єпіфаній назвав кількість парафій Православної церкви України.

Ми також повідомляли про те, що Ватикан визнав Православну церкву України та її голову митрополита Єпіфанія.

Відео: РБК-Україна