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"Тебя ждет ветка": митрополит Симеон рассказал об угрозах от УПЦ МП

STYLERПерсона    19.12.2018 - 10:46
"Тебя ждет ветка": митрополит Симеон рассказал об угрозах от УПЦ МП
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кроме негативных комментариев митрополит Семион также получил поддержку от Епифания

Митрополит Симеон (Шостацкий) рассказал в интервью theБабель о потоке желчи со стороны священнослужителей, которые набросились на него из-за того, что он перешел из Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Он отметил, что поддерживает отношения со всеми архиереями. А Варсонофий, владыка, которого УПЦ МП назначила на место Симеона является нашим земляком. По словам Симеона, Варсонофия часто приглашали в Украину, поэтому и назначили сюда.

Он также рассказал о том, что сейчас с Варсонофием не разговаривал. Но со временем они будут общаться.

"Что касается других, я получил очень хорошие поздравления от других владык. Например: "Иуда, тебя ждет ветка", – рассказал Симеон.

По его словам , столько зла, желчи и ненависти он еще никогда не видел. И все это поступило со стороны архиереев, священников и верующих Московского патриархата.

"Любовью там не пахнет, а где нет любви – там нет Бога. Что интересно, меня поливают грязью свои. А те, кто когда-то принадлежал к КП или к УАПЦ, после собора прислали мне поддержку и говорили, что молятся за нас", - отметил митрополит.

Он также рассказал о Епифании, который позвонил ему сказал, что все молились за него.

"Это для меня выдающийся момент в жизни. Я открыл глаза и увидел, кто был у меня, какое значение я для них имел все эти годы", – заявил Симеон.

Напомним, что  Филарет впервые прокомментировал создание единой поместной церкви.

Ранее сообщалось, что объединительный собора украинских церквей избрал митрополита Епифания предстоятелем Православной церкви Украины.

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