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"Донесли крест": Филарет впервые прокомментировал создание единой поместной церкви

STYLERПерсона    18.12.2018 - 21:15
"Донесли крест": Филарет впервые прокомментировал создание единой поместной церкви
Патриарх Филарет (иллюстративное фото РБК-Украина)

Священнослужитель поблагодарил вселенского патриарха Варфоломея и президента Порошенко

После совместной молитвы с президентом Петром Порошенко в тернопольской Надставной церкви патриарх Филарет поздравил верующих с признанием Украинской православной автокефальной церкви. Об этом сообщило местное издание "20 минут".

Он сказал, что создание украинской церкви имеет чрезвычайное, эпохальное значение, потому что за тысячелетнюю историю украинцы никогда не имели признанной миром автокефальной церкви.

"Мы благодарны, что этот крест донесли до того места, где получили победу", - сказал Филарет.

&quot;Донесли крест&quot;: Филарет впервые прокомментировал создание единой поместной церкви

Иллюстративное фото (facebook.com/PatriarchPhilaret/)

Также почетный патриарх поблагодарил всех, кто приложил усилия к этому объединению. Он отметил, что Господь благословляет усилия украинцев и показывает это тем, что не дает врагу победить на Востоке Украины.

"Господь показывает нам, что мы победим и признаком этого является то, что на Донбассе агрессор сидит, но продвинуться дальше не может. А единая поместная украинская церковь является признаком того, что Господь благословляет наши усилия", - подчеркнул патриарх.

Патриарх Филарет (в миру Михаил Денисенко) возглавлял Украинскую православную церковь Киевского патриархата с 22 октября 1995 года до 15 декабря 2018 года. От 15 декабря митрополит Епифаний объявил Филарета почетным патриархом новообразованной украинской православной церкви.

Напомним, по итогам объединительного собора украинских церквей митрополита Епифания избрали предстоятелем Православной церкви Украины.

Ранее мы публиковали комментарий относительно результатов Собора главы УГКЦ Святослава.

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Видео РБК-Украина

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