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"Донесли хрест": Філарет вперше прокоментував створення єдиної помісної церкви

STYLERПерсона    18.12.2018 - 21:15
"Донесли хрест": Філарет вперше прокоментував створення єдиної помісної церкви
Патріарх Філарет (ілюстративне фото РБК-Україна)

Священнослужитель подякував вселенському патріарху Варфоломію і президенту Порошенку

Після спільної молитви з президентом Петром Порошенком в тернопільській Надставній церкві патріарх Філарет привітав вірян із визнанням Української православної автокефальної церкви. Про це повідомило місцеве видання "20 хвилин".

Він сказав, що створення української церкви має надзвичайне, епохальне  значення, бо за тисячолітню історію українці ніколи не мали визнаної світом автокефальної церкви.

"Ми вдячні, що цей хрест донесли до того місця, де одержали перемогу", - сказав Філарет.

&quot;Донесли хрест&quot;: Філарет вперше прокоментував створення єдиної помісної церкви

Ілюстративне фото (facebook.com/PatriarchPhilaret/)

Також почесний патріарх подякував всім, хто доклав зусиль до цього об’єднання. Він наголосив на тому, що Господь благословляє зусилля українців і показує це тим, що не дає ворогові перемогти на Сході України.

"Господь показує нам, що ми переможемо і ознакою цього є те, що на Донбасі агресор сидить, але просунутися далі не може. А єдина помісна українська церква є ознакою того, що Господь благословляє наші зусилля", - наголосив патріарх.

Патріарх Філарет (в миру Михайло Денисенко) очолював Українську православну церкву Київського патріархату з 22 жовтня 1995 року до 15 грудня 2018 року. Від 15 грудня митрополит Епіфаній оголосив Філарета почесним патріархом новоствореної української православної церкви.

Нагадаємо, за підсумками об'єднавчого собору українських церков митрополита Епіфанія обрали предстоятелем Православної церкви України.

Раніше ми публікували коментар щодо результатів Собору глави УГКЦ Святослава.

Читайте також про пояснення архімандрита УПЦ МП Кирила щодо ігнорування об'єднавчого собору священниками московського патріархату.

Відео РБК-Україна

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