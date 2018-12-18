Архімандрит Кирило пояснив, чому священики УПЦ МП проігнорували Собор

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Священнослужитель назвав три головні чинники

Архімандрит, священнослужитель УПЦ МП Кирил Говорун назвав три причини, за якими представники Української православної церкви Московського патріархату відмовились відвідати об'єднавчий Собор. Про це Кирило Говорун розповів в інтерв'ю для видання "Лівий Берег".

Архімандрит УПЦ МП Кирил Говорун пояснив, що одним з трьох факторів стала діяльність окремих політиків.

"Перший - дії Москви і окремих політиків. Навесні-влітку всередині УПЦ була досить поширеною підтримка об'єднавчого Собору та процесу надання автокефалії української церкви. Але через діяльність окремих політиків з "Опозиційного блоку", а також московських і промосковських сил, проавтокефальний рух був мінімізований", - зазначив Говорун.

Він зазначив, що другим чинником стала позиція української держави, яка не показала належного захисту тим, хто хотів перейти на бік автокефальної церкви.

"Воно взяло на себе зобов'язання захистити вибір тих ієрархів МП, хто визначився на користь автокефальної церкви. Захистити, в тому числі, від негативного впливу та тиску, що вони відчували з боку певних політичних сил та керівництва УПЦ. Цього захисту в достатній мірі не було. Він з'явився в останній момент і був досить безглуздим і неефективним", - пояснив священнослужитель.

Третім фактором Кирило Говорун назвав те, що Київський патріархат не був зацікавлений у широкому представництві Московського Патріархату на Соборі.

"Втручанням держави було б заохочувати або спонукати, якось впливати на вибір ієрархів. А коли вона має захистити зроблений вибір, якщо він є - то це виконання прямих функцій", - резюмував архімандрит і уточнив, що ще навесні 10 ієрархів МП готові були підтримати створення автокефальної церкви в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Вінниці в соборі УПЦ МП під оплески перейшли в ПЦУ.

А також розповідали про те, що Притула прокоментував створення нової української церкви.

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