"Избрали сторону Света": в Виннице в соборе УПЦ МП под аплодисменты перешли в ПЦУ

Видео: YouTube / Vежа

В Виннице громада и прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ Московского патриархата поддержали митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого) и перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины. Как сообщает в понедельник, 17 декабря, местное издание Vежа, присутствующие на утренней литургии в соборе встретили слова митрополита Симеона аплодисментами.

Священнослужитель объявил о своем переходе к новосозданной автокефальной Украинской поместной церкви и о переходе общины Спасо-Преображенского кафедрального собора.

"За вами остается решение, куда идти или где оставаться. Но процесс пошел. Уже вчера были разговоры, чтобы сместить меня с кафедры, а здесь будет назначен другой архиерей. Но я уже не архиерей УПЦ МП, я уже архиерей Православной церкви Украины, объединенной церкви", - сказал Симеон на проповеди.

После этого в храме раздались аплодисменты верующих, некоторые восклицал "Браво!"

"Ваши аплодисменты - это согласие на то, что мы с вами и в дальнейшем будем трудиться и молиться", - прокомментировал архиерей.

Отмечается, что днем ​​ранее, на воскресном богослужении Симеон объявил, что кафедральный собор города теперь принадлежит единой поместной церкви.

Симеон был одним из двух иерархов УПЦ МП, принявших участие в Объединительном соборе 15 декабря. Ранее он говорил, что "с нами или без нас церковь будет создана".

Новость прокомментировал известный украинский военный журналист и волонтер Мирослав Гай.

"Это только начало рассеивания Российского влияния. Поздравляем прихожан Свято-Преображенского собора с избранием стороны Света. Спасибо митрополитам мудрость, мужество и заботу о судьбе верующих", - написал он в своем Facebook.

Скрин: facebook.com/myroslavhai

В комментариях к его посту пользователи соцсети:

"Поздравляем, гордимся и благодарим!";

"Слава Украине!";

"Замечательно";

"Переходите на нашу сторону! У нас есть печеньки!... и томос!";

Скриншот комментариев: facebook.com/myroslavhai

Как сообщалось ранее, украинский шоумен и волонтер Сергей Притула прокомментировал создание единой Украинской православной церкви и поделился переполняющими его радостными эмоциями.

Также мы писали о том, что 16 декабря в Михайловском соборе Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) провел первую литургию на посту предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.

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Видео: РБК-Украина