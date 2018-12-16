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"Это прекрасно": украинцы о первой литургии митрополита Епифания

STYLERЖизнь    16.12.2018 - 11:42
"Это прекрасно": украинцы о первой литургии митрополита Епифания
Литургия Епифания (фото: РБК-Украина)

Свидетелями исторического момента стали сотни украинцев

16 декабря в Михайловском соборе Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) провел первую литургию на посту предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.

&quot;Это прекрасно&quot;: украинцы о первой литургии митрополита Епифания

Литургия Епифания (фото: РБК-Украина)

В Михайловском Златоверхом и возле собора собрались сотни желающих стать частью исторического момента. 

&quot;Это прекрасно&quot;: украинцы о первой литургии митрополита Епифания

Литургия Епифания (фото: РБК-Украина)

В сети уже активно комментируют литургию предстоятеля единой поместной автокефальной Православной Церкви Украины.

"Пусть ему Бог помогает! Счастливого и долгого богослужения в нашей украинской церкви!" - написал Осип Бандура.

"Смотрим и слушаем - это прекрасно! Слава Христу! Слава Варфоломею! Слава Епифанию! Слава Украине!" - отметила Ирина Ари.

"С Богом! Слава Богу! Слава Украине!" - комментирует Наталия Кушниренко.

Многие пользователи отмечают, что украинская церковь с первого дня была с народом и все годы войны помогала армии, поэтому очень символично, что именно в Михайловском Соборе проходит первая литургия.

Прямую трансляцию с литургии Епифания можно смотреть онлайн.

Видео: YouTube/Радіо Свобода

Напомним, 15 декабря Объединительный собор избрал Епифания предстоятелем автокефальной церкви. За него во втором туре проголосовало большинство архиереев, которые участвовали в Соборе. В этот же день Епифаний получил титул митрополита Киевского и Всея Украины. 6 января из рук Вселенского патриарха Варфоломея избранный предстоятель УППЦ должен получить томос об автокефалии.

 

Собор в Киеве (фото: РБК-Украина)

Кстати, о том, как украинским архиереям удалось договориться, чем они пожертвовали и по каким правилам будет жить новая церковь – в материале РБК-Украина.

Ранее легендарный футболист прокомментировал создание новой украинской церкви.

Видео: РБК-Украина

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