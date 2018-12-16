Легендарный футболист прокомментировал создание новой украинской церкви

Александр Шовковский (фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi)

СаШо искренне обрадовался результатам Объединительного собора

Легендарный футболист, экс-вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал создание единой Украинской православной церкви. Так, судя по посту, который спортсмен опубликовал на своей Facebook-странице, он искренне обрадовался результатам Объединительного собора.

По словам СаШо, 15 декабря произошла действительно историческое событие и это воистину великий день для всего украинского народа.

"Мои искренние поздравления! Это великий день! Мы это сделали! Слава Иисусу! Слава Украине!" - написал Шовковский.

Скриншот поста (facebook.com/Oleksandr Shovkovskyi)

Пользователи сети поддержали Шовковского.

Скриншот комментариев (instagram.com/oleksandrshovkovskyi)

Напомним, что в субботу митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко) был избран предстоятелем автокефальной церкви. Он также получил титул митрополита Киевского и Всея Украины. Епифаний должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине 6 января из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

Кстати, о том, как украинским архиереям удалось договориться, чем они пожертвовали и по каким правилам будет жить новая церковь – в материале РБК-Украина.

Ранее о создании УППЦ высказался лидер "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Видео: РБК-Украина