"Этот пример вдохновляет": Вакарчук высказался о создании УППЦ

Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Украина)

Лидер популярной группы поделился мыслями в Twitter

Солист популярной группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, который недавно рассказал о своей поездке в Крым, прокомментировал историческое событие - создание единой Украинской православной церкви, которое состоялось 15 декабря в Киеве. Об этом музыкант написал на своей страничке в Twitter.

"Создание Украинской поместной автокефальной православной церкви, и выбор ее Предстоятеля - знаковые события не только для Украины церковной, но и для всех нас. Важнейшим следствием сегодняшнего Собора, по моему мнению, пример объединения для великой цели. Этот пример вдохновляет ", - написал Вакарчук.

Скриншот поста (twitter.com/s_vakarchuk)

Напомним, что 15 декабря в Киеве Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, был избран предстоятелем новой Православной автокефальной церкви на Объединительном соборе.

Кстати, уже в воскресенье, 16 декабря, в Михайловском Златоверхом соборе в 10:00 состоится первая литургия митрополита Епифания.

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